Михайличенка в "Динамо" може змінити тренер з російським паспортом - Андронов

"Мова про громадянина Туркменістану Курбана Бердиєва. Це системна людина, який користується великою повагою з боку керівників "Динамо". Бердиєв заслужив, але так і не отримав можливості попрацювати з топ-клубом Росії. І в Києві цілком здатний принести певну користь.

Так що все залежить від того, що зараз потрібно "Динамо" - "шашечки чи їхати". Якщо "шашечки" - можна шукати далі у себе, а якщо "їхати" - чому б і ні з Бердиєвим? У "Ростові" він показав, що може гідно виглядати з середньою командою навіть на рівні Ліги чемпіонів", - сказав Андронов.

Він також додав, що Бердиєв має російський паспорт, але якщо він прийде в столичне "Динамо", то "не як росіянин".

Відзначається, що 67-річний Курбан Бердиєв двічі приводив "Рубін" до чемпіонства в Росії. Казанський клуб він залишив в 2019 році і в даний час залишається без роботи.

Нагадаємо, у ДБР розповіли про те, що продовжують слідство у справі про несплату податків ФК "Динамо".