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19:26 • 44562 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103220 просмотра

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13 марта, 13:47 • 106794 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110061 просмотра

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Михаила Федорова могут назначить премьер-министром Украины

Михаила Федорова могут назначить премьер-министром Украины

Киев • УНН

 • 4146910 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Михаила Федорова в ближайшее время могут назначить премьер-министром Украины, сообщил УНН один из народных депутатов фракции "Слуга Народа".

Цитата

«Говорят, есть согласованный США новый молодой Премьер. Замену готовят в ближайшее время. На сколько известно, то у него уже работает бэк-офис и еще продолжается набор специалистов в него», - сообщил собеседник агентства.

Детали

Причины увольнения действующего премьера пока неизвестны, как и судьба его дальнейшей карьеры. В то же время, после расширения полномочий Федорова, Кабинет министров заявил, что такое назначение - это "логичный шаг в дальнейшей работе и развитии инновационной страны, в которой самый ценный капитал - это люди". Учитывая, что назначение Федорова в марте поддержали 311 народных депутатов, его дальнейший рост на должность премьера представляется вполне реальным. Вероятно, Михаил Федоров сохранит свои полномочия в цифровой сфере, поэтому нового министра Минцифры не получит.

К слову

Михаил Федоров занимает должность в правительстве с 29 августа 2019 года, что делает его рекордсменом среди коллег-министров. А 21 марта 2023 года Федоров назначен вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий. Вместе с тем, Денис Шмыгаль занимает должность с марта 2020 года.

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