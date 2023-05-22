Михаила Федорова могут назначить премьер-министром Украины

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«Говорят, есть согласованный США новый молодой Премьер. Замену готовят в ближайшее время. На сколько известно, то у него уже работает бэк-офис и еще продолжается набор специалистов в него», - сообщил собеседник агентства.

Детали

Причины увольнения действующего премьера пока неизвестны, как и судьба его дальнейшей карьеры. В то же время, после расширения полномочий Федорова, Кабинет министров заявил, что такое назначение - это "логичный шаг в дальнейшей работе и развитии инновационной страны, в которой самый ценный капитал - это люди". Учитывая, что назначение Федорова в марте поддержали 311 народных депутатов, его дальнейший рост на должность премьера представляется вполне реальным. Вероятно, Михаил Федоров сохранит свои полномочия в цифровой сфере, поэтому нового министра Минцифры не получит.

К слову

Михаил Федоров занимает должность в правительстве с 29 августа 2019 года, что делает его рекордсменом среди коллег-министров. А 21 марта 2023 года Федоров назначен вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий. Вместе с тем, Денис Шмыгаль занимает должность с марта 2020 года.