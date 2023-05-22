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Михайла Федорова можуть призначити прем’єр-міністром України

Михайла Федорова можуть призначити прем’єр-міністром України

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Віце-прем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова найближчим часом можуть призначити прем’єрм-міністром України, повідомив УНН один з народних депутатів фракції "Слуга Народу".

Цитата

«Кажуть, є погоджений США новий молодий Прем’єр. Заміну готують найближчим часом. На скільки відомо, то в нього вже працює бек-офіс і ще триває набір фахівців в нього», - повідомив співрозмовних агентства.

Деталі

Причини звільнення діючого прем’єра поки невідомі, як і доля його подальшої кар’єри. Водночас, після розширення повноважень Федорова, Кабінет міністрів заявив, що таке призначення - це "логічний крок у подальшій роботі та розбудові інноваційної країни, у якій найцінніший капітал - це люди". Враховуючи, що призначення Федорова в березні підтримали 311 народних депутатів, його подальший ріст на посаду прем’єра видається цілком реальним. Імовірно, Михайло Федоров збереже свої повноваження в цифровій сфері, тож нового міністра Мінцифри не отримає.

До слова

Михайло Федоров займає посаду в уряді з 29 серпня 2019 року, що робить його рекорсменом серед колег-міністрів. А 21 березня 2023 року Федорова призначено віце-прем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій. Разом з тим, Денис Шмигаль займає посаду з березня 2020 року.

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