Михаил Романчук получил две медали на чемпионате Европы по плаванию

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал две награды чемпионата Европы по плаванию. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины, передает УНН.

Уже вторую награду чемпионата Европы на короткой воде в румынском Отопене приносит сборной Украины Михаил Романчук сообщили в НОК.

Детали

По данным комитета, к бронзе на 1500 м сегодня двукратный медалист токийской Олимпиады добавил медаль такого же достоинства на 800-метровке вольным стилем с результатом 7.31.20.

Быстрее украинца дистанцию преодолели только два участника: Дэниел Виффен из Ирландии (7.20.46) и француз Давид Обри (7:30.32).

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О спортсмене

26-летний Михаил Романчук один из самых титулованных украинских пловцов. Родом из Ровно. Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года. Установил рекорд Европы на дистанции 800 м вольным стилем в 2020 году. Также установил олимпийский рекорд и вышел в финал плавания на 800 метров вольным стилем. Женат на украинской легкоатлетке Марине Бех.