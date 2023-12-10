Михаил Романчук получил две медали на чемпионате Европы по плаванию
Киев • УНН
Украинский пловец Михаил Романчук завоевал две медали на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Румынии. К своей предыдущей победе на дистанции 1500 метров он добавил бронзу на дистанции 800 метров вольным стилем.
Украинский пловец Михаил Романчук завоевал две награды чемпионата Европы по плаванию. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины, передает УНН.
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Детали
По данным комитета, к бронзе на 1500 м сегодня двукратный медалист токийской Олимпиады добавил медаль такого же достоинства на 800-метровке вольным стилем с результатом 7.31.20.
Быстрее украинца дистанцию преодолели только два участника: Дэниел Виффен из Ирландии (7.20.46) и француз Давид Обри (7:30.32).
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О спортсмене
26-летний Михаил Романчук один из самых титулованных украинских пловцов. Родом из Ровно. Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года. Установил рекорд Европы на дистанции 800 м вольным стилем в 2020 году. Также установил олимпийский рекорд и вышел в финал плавания на 800 метров вольным стилем. Женат на украинской легкоатлетке Марине Бех.
Михаил Романчук получил две медали на чемпионате Европы по плаванию
Украинский пловец Михаил Романчук завоевал две медали на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Румынии. К своей предыдущей победе на дистанции 1500 метров он добавил бронзу на дистанции 800 метров вольным стилем.
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