07:17 • 1878 просмотра
Михаил Поплавский: Украинский бренд в социальных сетях

Киев • УНН

 • 1236 просмотра

В Киевском университете культуры состоялся мастер-класс Михаила Поплавского «Украинский бренд в социальных сетях».

Михаил Поплавский: Украинский бренд в социальных сетях
Фото: Instagram Михаила Поплавского

В рамках авторского курса "Акулы PR" корифей украинского пиара, популярный блогер, основатель первой в Украине кафедры связей с общественностью (1996 г.), ректор Университета культуры Михаил Поплавский поделился со студентами собственным видением развития украинского контента в цифровом пространстве. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram Михаила Поплавского
Фото: Instagram Михаила Поплавского

Профессор подчеркнул, что социальные сети стали главным инструментом коммуникации XXI века: "Социальные сети – основа коммуникации с миром. Наша главная задача – популяризация национальных проектов, украинских песен и украиноязычного контента. Мы демонстрируем миру украинскую идентичность, культуру и традиции".

Фото: Instagram Михаила Поплавского
Фото: Instagram Михаила Поплавского

Михаил Поплавский более 30 лет в медиапространстве, 15 лет – в социальных сетях, и имеет более 10 миллионов подписчиков. На собственном примере показал, как построить сильный личный бренд в медиа, и подчеркнул, что соцсети – это самый мощный инструмент продвижения университетского бренда, поддержания имиджа и формирования доверия.

"Сегодня социальные сети – это платформа для создания и развития сильного личного бренда. Украинский бренд "Михаил Поплавский" стал толчком к развитию Университета культуры. И сегодня мы имеем лучший творческий университет в Украине и Европе".

Фото: Instagram Михаила Поплавского
Фото: Instagram Михаила Поплавского

Во время мастер-класса ректор упомянул о создании первого в мире факультатива TiкToк, продемонстрировал статистику охвата университетских и личных страниц в Instagram, Facebook и YouTube, а также поделился кейсами проектов, набравших миллионы просмотров.

Фото: Instagram Михаила Поплавского
Фото: Instagram Михаила Поплавского

Ярким примером популярности контента Михаила Поплавского стал TikTok, который создал победитель Евровидения-2024, швейцарский рэпер Nemo, использовав песню "Українські вареники", а песня "Сало" возглавила топ мировых музыкальных платформ.

"Социальные сети – это ваш медиабизнес! Собственный бренд – это ваш успех. Если вас нет в трендах – вас нет нигде! Аудитория – это влияние, подписчики – это капитал, а внимание – новая валюта", – подчеркнул Михаил Поплавский.

Фото: Instagram Михаила Поплавского
Фото: Instagram Михаила Поплавского

Ментор призвал студентов формировать личный имидж, мыслить стратегически и быть в авангарде новых медийных трендов:

"Поддерживайте украинское! Создавайте собственные украинские бренды! Будьте в тренде! Мир должен знать, что мы украинцы, мы нация, и мы народ! Держим вместе украинскую волну!"

Лилия Подоляк

ТехнологииОбразование
