Михайло Поплавський: Український бренд в соціальних мережах

Київ • УНН

 • 1302 перегляди

У Київському університеті культури відбувся майстер-клас Михайла Поплавського "Український бренд в соціальних мережах".

Михайло Поплавський: Український бренд в соціальних мережах
Фото: Instagram Михайла Поплавського

В межах авторського курсу "Акули PR" корифей українського піару, популярний блогер, засновник першої в Україні кафедри зв’язків із громадськістю (1996 р.), ректор Університету культури Михайло Поплавський поділився зі студентами власним баченням розвитку українського контенту в цифровому просторі.  Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Фото: Instagram Михайла Поплавського  
Фото: Instagram Михайла Поплавського  

Професор  наголосив, що соціальні мережі стали головним інструментом комунікації XXI століття: "Соціальні мережі основа комунікації зі світом. Наша головна задача популяризація національних проєктів, українських пісень та україномовного контенту. Ми демонструємо світові українську ідентичність, культуру та традиції".

Фото: Instagram Михайла Поплавського  
Фото: Instagram Михайла Поплавського  

Михайло Поплавський понад 30 років у медіапросторі15 років у соціальних мережах та має понад 10 мільйонів підписників.  На власному прикладі показав, як побудувати сильний особистий бренд у медіа та підкреслив, що соцмережі – це найпотужніший інструмент просування університетського бренду, підтримки іміджу та формування довіри.

"Сьогодні соціальні мережі це платформа для створення й розвитку сильного особистого бренду. Український бренд "Михайло Поплавський" став поштовхом до розбудови Університету культури. І сьогодні ми маємо найкращий творчий університет в Україні та Європі".

Фото: Instagram Михайла Поплавського  
Фото: Instagram Михайла Поплавського  

Під час майстер-класу ректор згадав про створення першого  у світі факультативу TiкToк, продемонстрував статистику охоплення університетських та особистих сторінок в Instagram, Facebook і YouTube, а також поділився кейсами проєктів, що набрали мільйони переглядів.

Фото: Instagram Михайла Поплавського  
Фото: Instagram Михайла Поплавського  

Яскравим прикладом популярності  контенту Михайла Поплавського став TikTok, який створив переможець Євробачення-2024, швейцарський репер Nemo, використавши пісню "Українські вареники", а пісня "Сало" очолила топ світових музичних платформ.

"Соціальні мережі – це ваш медіабізнес! Власний брендце  успіх. Якщо вас немає в трендах вас немає ніде! Аудиторія це вплив, підписники це капітал, а уваганова валюта",підкреслив Михайло Поплавський.

Фото: Instagram Михайла Поплавського  
Фото: Instagram Михайла Поплавського  

Ментор закликав студентів формувати особистий імідж, мислити стратегічно та бути в авангарді нових медійних трендів:

"Підтримуйте українське! Створюйте власні українські бренди! Будьте в тренді! Світ має знати, що ми українці, ми є нація і ми є народ! Тримаймо разом українську хвилю!".

Лілія Подоляк

ТехнологіїОсвіта
Тренд
Бренд
Соціальна мережа
Михайло Поплавський
Освіта
Університет культури