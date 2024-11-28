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Мик Шумахер покидает Mercedes ради нового вызова в WEC

Мик Шумахер покидает Mercedes ради нового вызова в WEC

Киев  •  УНН

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Сын легендарного Михаэля Шумахера покидает пост резервного пилота Mercedes после сезона 2024 года.Гонщик решил сосредоточиться на выступлениях на чемпионате мира по гонкам на выносливость с командой Alpine.

Сын семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера полностью покидает Формулу-1 после этого сезона. Ранее Мик Шумахер получил отказ от выступлений. Передает УНН со ссылкой на Stern.

Детали

Мик Шумахер уйдет с поста резервного пилота Mercedes в конце сезона 2024 года. 25 - летний сын "Кайзера" (рекордного чемпиона мира Михаэля Шумахера-ред.) решил полностью посвятить себя своим будущим амбициям. 

Мик Шумахер сказал, что он:

Благодарен за идеи, которые я получил за последние два года. Они определенно сделали меня более опытным гонщиком, потому что я лучше узнал техническую сторону

Но трудно наблюдать за гонками этих автомобилей, не сидя в одиночестве в кабине, добавил спортсмен. 

Я хочу снова сосредоточиться на гонке на 100 процентов. Я хочу полностью посвятить себя спортивному аспекту гонок

- пояснил Мик Шумахер.

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Молодой немецкий гонщик, проведя два года в" Серебряных стрелах " (в команде Mercedes - ред.), решил полностью сосредоточиться на WEC (чемпионате мира по гонкам на выносливость), объявив в социальных сетях, что его сотрудничество с командой французского производителя Alpine Elf Endurance Team продолжится в следующем году.

Несколько раз в течение этого сезона Шумахер рассматривался как возможный кандидат на место в Формуле-1, Сначала как товарищ по команде Пьера Гасли в Alpine, а затем как партнер Нико Хюлкенберга в Sauber, но позже выбор лег на новичка Джека Духана и Габриэля Бортолето.

Формула-1 анонсировала появление новой команды в 2026 году26 нояб. 2024, 01:20 • 16261 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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