Мигранты пытаются попасть в Европу через Эстонию по паспорту болельщика

Такие случаи уже были на эстонских погранпунктах. Финляндия и Латвия тоже сообщают об аналогичных случаях. Ранее Германия уже предупреждала о возможном наплыве нелегалов по Fan ID.



Болельщики, у которых есть Fan ID, могли въехать на территорию РФ без визы еще за 10 дней до начала первого матча ЧМ. С этим документом разрешено безвизовое пребывание в России еще 10 дней после последнего матча ЧМ.



Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп в среду подписал исполнительный указ, согласно которому прекращается практика развода семей нелегальных иммигрантов.