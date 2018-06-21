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Мигранты пытаются попасть в Европу через Эстонию по паспорту болельщика

Киев  •  УНН

 • 8221 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Страны ЕС на границе с Россией начали отлавливать нелегалов с паспортом болельщика — Fan ID. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.

Такие случаи уже были на эстонских погранпунктах. Финляндия и Латвия тоже сообщают об аналогичных случаях. Ранее Германия уже предупреждала о возможном наплыве нелегалов по Fan ID.

Болельщики, у которых есть Fan ID, могли въехать на территорию РФ без визы еще за 10 дней до начала первого матча ЧМ. С этим документом разрешено безвизовое пребывание в России еще 10 дней после последнего матча ЧМ.

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп в среду подписал исполнительный указ, согласно которому прекращается практика развода семей нелегальных иммигрантов.

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