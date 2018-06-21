Мігранти намагаються потрапити до Європи через Естонію за паспортом вболівальника

Такі випадки вже були на естонських прикордонних пунктах. Фінляндія і Латвія теж повідомляють про аналогічні випадки. Раніше Німеччина вже попереджала про можливий наплив нелегалів по Fan ID.



Вболівальники, які мають Fan ID, могли в'їхати на територію РФ без візи ще за 10 днів до початку першого матчу ЧС. З цим документом дозволено безвізове перебування в Росії ще 10 днів після останнього матчу ЧС.



Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп в середу підписав виконавчий указ, згідно з яким припиняється практика розлучення сімей нелегальних іммігрантів.