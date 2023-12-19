МИД Финляндии выдал две сотни разрешений на уклонение от санкций против рф
Финляндия одобрила около 200 исключений из санкций против России из более 500 запросов, в основном по снятию персональных санкций и переводов средств. Разрешения также позволяют осуществлять платежи, связанные с имуществом подсанкционных лиц, и способствуют выходу финских компаний из россии.
Правительство утвердило дополнительную помощь пострадавшим от войны громадам и усовершенствовало компенсацию недопоступления от НДФЛ
Кабинет министров Украины принял постановление о предоставлении дополнительной помощи деоккупированным и пострадавшим от войны громадам, а также усовершенствовал компенсацию реверсной дотации за октябрь-декабрь и компенсацию недопоступления от НДФЛ. Средства будут направлены на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и оплату коммунальных услуг.
Напоминание о пропавших детях в Украине: небоскреб в Нью-Йорке подсветят синим и желтым цветами
Эмпайр Стейт Билдинг будет подсвечен синим и желтым цветами, чтобы привлечь внимание к судьбе пропавших без вести детей в Украине на фоне российского вторжения - инициатива, организованная актером Львом Шрайбером.
В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
Утечка газа на третьем этаже киевского дома привела к пожару, но обошлось без жертв.
В Польше договорились о въезде пустых грузовиков через "Ягодин-Дорогуск" из Украины в отдельной "еЧерге"
Польша позволяет пустым украинским грузовикам использовать отдельную "еЧерзи" на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск", но задержки на выезде до 6 дней сохраняются, несмотря на новый пункт пропуска и сокращение времени ожидания.
Главой Гослесагентства назначен Виктор Смаль
Новым председателем Государственного агентства лесных ресурсов Украины назначен Виктор Смаля.
Киевлянин получил приговор за обливание краской прохожих
Киевлянина приговорили к двум годам лишения свободы за то, что он обливал краской пешеходов на Подоле. Злоумышленника, которого поймали с краской и велосипедом, признали виновным в одиннадцати эпизодах хулиганства.
Армия рф утром ударила по Купянску-Узловому: повреждена больница, есть раненая
Российская армия обстреляла Купянск-Узловой, ранив 48-летнюю женщину и повредив здания, включая больницу.
Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать нехватку снарядов
Украина наращивает производство ударных беспилотников и собственных боеприпасов, как советского образца, так и западных калибров, чтобы решить проблему нехватки артиллерийских боеприпасов, заявил заместитель министра обороны Гаврилюк.
Подтопление Киевского метрополитена: правоохранители провели дополнительный осмотр тоннелей
Киевская полиция провела детальную проверку тоннеля метро на участке Демеевская-Лыбедская после аварийной ситуации, повлекшей утечки, назначив судебную экспертизу. Это произошло после официального расследования служебной халатности и закрытия шести станций метро из-за угрозы безопасности из-за повреждения тоннеля.