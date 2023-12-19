МИД Финляндии выдал две сотни разрешений на уклонение от санкций против рф

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Финляндия согласовала около 200 запросов на исключения из санкций против россии. Об этом со ссылкой на Yle, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Министерство иностранных дел получило более 500 запросов, из которых 200 были одобрены. Чаще всего запросы касались снятия ограничений по персональным санкциям и разрешений на перевод средств.

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Выданные разрешения касались, в частности, процесса выхода компании из России и использования замороженных средств для оплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги компаний, находящихся под санкциями.

"Такое полномочие может позволить подсанкционному лицу использовать замороженные средства для осуществления платежей, связанных с имуществом - сказала Пия Сариваара, руководитель департамента санкций внешнеполитического ведомства.

Дополнение

Другой большой категорией уклонения от санкций, которую предоставлял МИД Финляндии, являются разрешения компаниям на выезд из россии.

Когда финская компания продает свою дочернюю компанию в рф, и если она при этом передает новому покупателю продукцию, подпадающую под санкции, эта передача продукции новому владельцу должна быть санкционирована - объяснила Сариваара.

Напомним,

Правительство Великобритании создало новое агентство OTSI для обеспечения соблюдения санкций против России, которое должно заработать со следующего года, чтобы предотвращать уклонение от них и предоставлять консультации по вопросам соблюдения санкций.