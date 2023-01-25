Microsoft заявила о глобальном сбое: у многих пользователей в мире не работают сервисы

Microsoft указала проблемы, которые касаются нескольких сервисов Microsoft 365.

Цитата

"Мы обнаружили потенциальную проблему в сети и изучаем данные телеметрии, чтобы определить дальнейшие шаги по устранению неисправностей", - сообщили сначала в компании.

Впоследствии Microsoft указали, что "откатили изменение в сети, которое, по нашему мнению, оказывает влияние. Мы следим за сервисом, пока откат вступает в силу". Сообщается, что некоторые пользователи уже сообщили о возобновлении работы сервисов.

Как сообщили в компании, любой пользователь, обслуживаемый инфраструктурой, с которой были проблемы, мог не иметь доступа к нескольким сервисам Microsoft 365.

Количество пострадавших пользователей Microsoft не афиширует, но согласно данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои, более 3900 инцидентов произошли в Индии и более 900 - в Японии. Сообщения об отключениях также поступали из Австралии и Объединенных Арабских Эмиратов, отмечает при этом BBC.

В Великобритании, по данным Downdetector, к восьми утра более четырех тысяч человек не могли пользоваться электронной почтой, и почти две тысячи - Microsoft Teams.

Сайт Downdetector отслеживает перебои, собирая отчеты о состоянии из первоисточников, включая сообщения пользователей об ошибках на своих платформах.

Во время сбоя большинство пользователей не могли обмениваться сообщениями, присоединяться к звонкам или использовать какие-либо функции приложения Team. Многие пользователи делились в "Твиттере" информацией о перебоях в работе сервиса, а хэштег #Microsoft Teams стал одним из самых популярных.

Дополнение

В декабре в Twitter произошел серьезный сбой, из-за чего пользователи не могли войти в систему.