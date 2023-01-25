Microsoft заявила о глобальном сбое: у многих пользователей в мире не работают сервисы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Корпорация Microsoft заявила, что расследует проблемы с работой нескольких сервисов, включая мессенджер Teams и электронную почту Outlook, сообщает УНН.
Microsoft указала проблемы, которые касаются нескольких сервисов Microsoft 365.
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"Мы обнаружили потенциальную проблему в сети и изучаем данные телеметрии, чтобы определить дальнейшие шаги по устранению неисправностей", - сообщили сначала в компании.
Впоследствии Microsoft указали, что "откатили изменение в сети, которое, по нашему мнению, оказывает влияние. Мы следим за сервисом, пока откат вступает в силу". Сообщается, что некоторые пользователи уже сообщили о возобновлении работы сервисов.
Как сообщили в компании, любой пользователь, обслуживаемый инфраструктурой, с которой были проблемы, мог не иметь доступа к нескольким сервисам Microsoft 365.
Количество пострадавших пользователей Microsoft не афиширует, но согласно данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои, более 3900 инцидентов произошли в Индии и более 900 - в Японии. Сообщения об отключениях также поступали из Австралии и Объединенных Арабских Эмиратов, отмечает при этом BBC.
В Великобритании, по данным Downdetector, к восьми утра более четырех тысяч человек не могли пользоваться электронной почтой, и почти две тысячи - Microsoft Teams.
Сайт Downdetector отслеживает перебои, собирая отчеты о состоянии из первоисточников, включая сообщения пользователей об ошибках на своих платформах.
Во время сбоя большинство пользователей не могли обмениваться сообщениями, присоединяться к звонкам или использовать какие-либо функции приложения Team. Многие пользователи делились в "Твиттере" информацией о перебоях в работе сервиса, а хэштег #Microsoft Teams стал одним из самых популярных.
Дополнение
В декабре в Twitter произошел серьезный сбой, из-за чего пользователи не могли войти в систему.