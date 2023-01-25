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Microsoft заявила про глобальний збій: у багатьох користувачів у світі не працюють сервіси

Київ • УНН

 • 1371949 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Корпорація Microsoft заявила, що розслідує проблеми з роботою кількох сервісів, включаючи месенджер Teams та електронну пошту Outlook, повідомляє УНН.

Microsoft заявила про глобальний збій: у багатьох користувачів у світі не працюють сервіси

Microsoft вказала проблеми, які стосуються кількох сервісів Microsoft 365.

Цитата

"Ми виявили потенційну проблему в мережі та вивчаємо дані телеметрії, щоб визначити подальші кроки щодо усунення несправностей", - повідомили спочатку у компанії.

Згодом Microsoft вказали, що "відкотили зміну у мережі, яка, на нашу думку, мала вплив. Ми стежимо за сервісом, поки відкат набуває чинності". Як повідомляється, деякі користувачі уже повідомили про відновлення роботи сервісів.

Як повідомили у компанії, будь-який користувач, який обслуговується інфраструктурою, з якою були проблеми, міг не мати доступу до кількох сервісів Microsoft 365.

Кількість постраждалих користувачів Microsoft не афішує, але згідно з даними сайту Downdetector, що відслідковує збої, понад 3900 інцидентів сталися в Індії і понад 900 - у Японії. Повідомлення про відключення також надходили з Австралії та Об'єднаних Арабських Еміратів, відзначає при цьому BBC.

У Великій Британії, за даними Downdetector, до восьмої ранку понад чотири тисячі людей не могли користуватися електронною поштою, і майже дві тисячі - Microsoft Teams.

Сайт Downdetector відстежує перебої, збираючи звіти про стан із першоджерел, включаючи повідомлення користувачів про помилки на своїх платформах.

Під час збою більшість користувачів не могли обмінюватися повідомленнями, приєднуватися до дзвінків або використовувати будь-які функції програми Team. Багато користувачів ділилися в "Твіттері" інформацією про перебої в роботі сервісу, а хештег #Microsoft Teams став одним з найпопулярніших.

Доповнення

У грудні у Twitter стався серйозний збій, через що користувачі не могли увійти до системи.

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