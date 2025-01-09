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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Microsoft продлевает бесплатный доступ к облачным сервисам на год - Минцифры

Киев  •  УНН

 • 7383 просмотра

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Microsoft бесплатно будет предоставлять облачные сервисы украинским госучреждениям и образовательным учреждениям до конца 2025 года. Компания уже предоставила технологическую помощь на сумму более $500 млн в 2023 году и еще $100 млн в 2024.

Microsoft еще год будет предоставлять бесплатные облачные сервисы украинским госучреждениям, сообщили в Минцифры, пишет УНН.

Детали

«Образовательные учреждения, государственные агентства и центральные и региональные органы власти будут бесплатно пользоваться облачными продуктами Microsoft до конца 2025 года. Это решение поможет усилить цифровую устойчивость государства и защищать госучреждения в киберпространстве», - указали в министерстве.

В 2023 году компания, как сообщается, предоставила технологическую помощь на сумму более $500+ миллионов, в 2024-м еще на $100 миллионов, и в этом году Украина получит поддержку в таком же объеме.

Microsoft отключает российские компании от облачных сервисов - СМИ04.09.24, 14:39 • 13360 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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ukrainaУкраина
microsoftМайкрософт

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