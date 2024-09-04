Microsoft отключает российские компании от облачных сервисов - СМИ
Киев • УНН
Microsoft начала отключать российские компании от облачных сервисов, включая Microsoft 365 и Teams. Новые санкции коснулись всех юридических лиц, зарегистрированных в России, кроме мультинациональных компаний.
На днях российские компании столкнулись с отключением подписок на облачные сервисы Microsoft. Об этом пишет The Moscow Times, передает УНН.
Детали
Отмечается, что россияне жалуются, что у многих клиентов Microsoft в консоли администрирования статус подписок изменился на disabled. Ограничения касаются М365 (Microsoft 365, - ред.), О365 (Office 365, - ред.), EMS (Express Mail Service, - ред.). Teams (центр командной работы в Microsoft 365 - ред.) недоступен пользователям.
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Кроме того, стало известно, что 2 сентября Microsoft ввел новые санкции против российского бизнеса, отрезав корпоративным клиентам из рф доступ к некоторым облачным подпискам.
Предварительно новые ограничения коснулись всех юридических лиц, зарегистрированных в России, однако они не коснутся мультинациональных компаний (MNC), которые принадлежат иностранным юрлицам или находятся под их контролем.
Напомним,
С 15 мая большая часть российских организаций лишились своих подписок на облачные сервисы Microsoft, такие как Visio Online, Project Online и Power BI.