Microsoft отключает российские компании от облачных сервисов - СМИ

На днях российские компании столкнулись с отключением подписок на облачные сервисы Microsoft. Об этом пишет The Moscow Times, передает УНН.

Детали

Отмечается, что россияне жалуются, что у многих клиентов Microsoft в консоли администрирования статус подписок изменился на disabled. Ограничения касаются М365 (Microsoft 365, - ред.), О365 (Office 365, - ред.), EMS (Express Mail Service, - ред.). Teams (центр командной работы в Microsoft 365 - ред.) недоступен пользователям.

У Microsoft попередили, що російські кібератаки стають дедалі агресивнішими

Дополнение

Кроме того, стало известно, что 2 сентября Microsoft ввел новые санкции против российского бизнеса, отрезав корпоративным клиентам из рф доступ к некоторым облачным подпискам.

Предварительно новые ограничения коснулись всех юридических лиц, зарегистрированных в России, однако они не коснутся мультинациональных компаний (MNC), которые принадлежат иностранным юрлицам или находятся под их контролем.

Напомним,

С 15 мая большая часть российских организаций лишились своих подписок на облачные сервисы Microsoft, такие как Visio Online, Project Online и Power BI.