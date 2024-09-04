Microsoft відключає російські компанії від хмарних сервісів - ЗМІ
Київ • УНН
Microsoft почала відключати російські компанії від хмарних сервісів, включаючи Microsoft 365 та Teams. Нові санкції торкнулися всіх юридичних осіб, зареєстрованих у Росії, крім мультинаціональних компаній.
Днями російські компанії зіткнулися з відключенням підписок на хмарні сервіси Microsoft. Про це пише The Moscow Times, передає УНН.
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Зазначається, що росіяни скаржаться, що у багатьох клієнтів Microsoft у консолі адміністрування статус підписок змінився на disabled. Обмеження стосуються М365 (Microsoft 365, - ред.), О365 (Office 365, - ред.), EMS (Express Mail Service, - ред.). Teams (центр командної роботи в Microsoft 365 - ред.) недоступний користувачам.
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Окрім того, стало відомо, що 2 вересня Microsoft ввів нові санкції проти російського бізнесу, відрізавши корпоративним клієнтам з рф доступ до деяких хмарних підписок.
Попередньо нові обмеження торкнулись всіх юридичних осіб, зареєстрованих у росії, однак вони не торкнуться мультинаціональних компаній (MNC), які належать іноземним юрособам або перебувають під їх контролем.
Нагадаємо
З 15 травня більша частина російських організацій позбулися своїх підписок на хмарні сервіси Microsoft, такі як Visio Online, Project Online і Power BI.