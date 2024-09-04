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Microsoft відключає російські компанії від хмарних сервісів - ЗМІ

Microsoft відключає російські компанії від хмарних сервісів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 13572 перегляди

Microsoft почала відключати російські компанії від хмарних сервісів, включаючи Microsoft 365 та Teams. Нові санкції торкнулися всіх юридичних осіб, зареєстрованих у Росії, крім мультинаціональних компаній.

Днями російські компанії зіткнулися з відключенням підписок на хмарні сервіси Microsoft. Про це пише The Moscow Times, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що росіяни скаржаться, що у багатьох клієнтів Microsoft  у консолі адміністрування статус підписок змінився на disabled. Обмеження стосуються М365 (Microsoft 365, - ред.), О365 (Office 365, - ред.), EMS (Express Mail Service, - ред.). Teams (центр командної роботи в Microsoft 365 - ред.) недоступний користувачам.

У Microsoft попередили, що російські кібератаки стають дедалі агресивнішими14.06.24, 15:40 • 14470 переглядiв

Доповнення

Окрім того, стало  відомо, що 2 вересня Microsoft ввів нові санкції проти російського бізнесу, відрізавши корпоративним клієнтам з рф доступ до деяких хмарних підписок. 

Попередньо нові обмеження торкнулись всіх юридичних осіб, зареєстрованих у росії, однак вони не торкнуться мультинаціональних компаній (MNC), які належать іноземним юрособам або перебувають під їх контролем.

Нагадаємо

З 15 травня більша частина російських організацій позбулися своїх підписок на хмарні сервіси Microsoft, такі як Visio Online, Project Online і Power BI.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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