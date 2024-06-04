Більш ніж половина організацій у рф втратили підписку на хмарні сервіси Microsoft
Київ • УНН
З 15 травня більше половини російських організацій позбулися своїх підписок на хмарні сервіси Microsoft, такі як Visio Online, Project Online і Power BI.
Корпорація Microsoft з травня відключила підписки на свої хмарні сервіси більш ніж половині російських організацій. Про це передає УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
Багатьом російським компаніям з 15 травня недоступні сервіси Microsoft, зокрема: Visio Online, Project Online і Power BI. Як вказується, підписки на сервіси отримали статут "призупинений" і, відповідно, продукти стали недоступні для використання представниками бізнесу в Росії.
Довідка
Microsoft розіслала російським компаніям лист з повідомленням, що навесні 2024 року закриє доступ до своїх хмарних продуктів для російських організацій. У компанії також довели до відома представникам рф, що Microsoft не зможе поставляти "певне програмне забезпечення для управління або проектування (включаючи хмарні рішення) організаціям, зареєстрованим в Росії".
Нагадаємо
російські компанії, які стикаються з труднощами в торгівлі з Китаєм через західні санкції, все частіше використовують кріптовалюти, такі як Tether, і бартерні угоди, щоб обійти фінансові обмеження.