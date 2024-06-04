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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более чем половина организаций в рф лишились подписки на облачные сервисы Microsoft

Более чем половина организаций в рф лишились подписки на облачные сервисы Microsoft

Киев  •  УНН

4 июня 2024, 09:25  •  2007 просмотра

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С 15 мая более половины российских организаций лишились своих подписок на облачные сервисы Microsoft, такие как Visio Online, Project Online и Power BI.

Корпорация Microsoft с мая отключила подписки на свои облачные сервисы более чем у половины российских организаций. Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Многим российским компаниям с 15 мая недоступны сервисы Microsoft, в частности: Visio Online, Project Online и Power BI. Как указывается, подписки на сервисы получили статут "приостановленный" и, соответственно, продукты стали недоступны для использования представителями бизнеса в россии.

Справка

Microsoft разослала российским компаниям письмо с уведомлением, что весной 2024 года закроет доступ к своим облачным продуктам для российских организаций. В компании также довели до сведения представителям рф, что Microsoft не сможет поставлять "определенное программное обеспечение для управления или проектирования (включая облачные решения) организациям, зарегистрированным в России".

Напомним

российские компании, которые сталкиваются с трудностями в торговле с Китаем из-за западных санкций, все чаще используют криптовалюты, такие как Tether, и бартерные сделки, чтобы обойти финансовые ограничения.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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