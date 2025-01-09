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Microsoft продовжує безплатний доступ до хмарних сервісів на рік - Мінцифри

Microsoft продовжує безплатний доступ до хмарних сервісів на рік - Мінцифри

Київ • УНН

 • 23433 перегляди

Microsoft безоплатно надаватиме хмарні сервіси українським держустановам та освітнім закладам до кінця 2025 року. Компанія вже надала технологічну допомогу на суму понад $500 млн у 2023 році та ще $100 млн у 2024.

Microsoft ще рік надаватиме безплатні хмарні сервіси українським держустановам, повідомили у Мінцифри, пише УНН.

Деталі

"Освітні заклади, державні агенції та центральні й регіональні органи влади безплатно користуватимуться хмарними продуктами Microsoft до кінця 2025 року. Це рішення допоможе посилити цифрову стійкість держави та захищати держустанови в кіберпросторі", - вказали у міністерстві.

У 2023 році компанія, як повідомляється, надала технологічну допомогу на суму понад $500+ мільйонів, у 2024-му ще на $100 мільйонів, і цього року Україна отримає підтримку в такому ж обсязі.

Microsoft відключає російські компанії від хмарних сервісів - ЗМІ04.09.24, 14:39 • 13571 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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