Мы знаем, как из студента ВУЗа вырастить ТОП-менеджера – директор МХП Ю.Косюк

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Киев  •  УНН

 • 10605 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Практически все руководство "Мироновского хлебопродукта" состоит из студентов, которые пришли в компанию 10-20 лет назад. Об этом заявил главный исполнительный директор МХП Юрий Косюк на пресс-конференции, посвященной запуску нового совместного проекта МХП и Radar Tech, передает УНН.

Этот проект призван объединить инновационные стартапы для развития агроиндустрии. В своем выступлении руководитель МХП отметил, что их компания давно сотрудничает со студентами. Более того, нынешнее руководство компании – это преимущественно студенты, пришедшие 10-20 лет назад.

"Я хотел бы вернуться на 20 лет назад. Еще тогда мы поняли, что нет людей, помимо старой гвардии, которые разбираются в технологиях и которые способны создать компанию будущего. И мы пошли в университеты. Одни из первых, а возможно даже единственные, мы стали проводить ярмарки молодых специалистов. И подключив 4 или 5 ВУЗов, мы стали брать на практику студентов. Мы начали с этих же университетов приглашать преподавателей на практику на наши новые объекты – чтоб эти преподаватели учили детей. Эта история продолжается уже 20 лет и сегодня мы имеем неплохой урожай. Практически все руководство компании, это студенты, пришедшие 20, 10 или 5 лет назад", – рассказал Ю.Косюк.

Он отметил, что по началу было сложно терять обученные и подготовленные кадры, которые на каком-то этапе уходили к конкурентам. Но потом появилась философия, что эти люди все равно никуда не делись из страны – они просто развивают конкурентную среду в Украине, отметил директор МХП.

"На первом этапе нам было очень больно, когда мы вкладывали большие усилия и деньги, часть себя в человека, а люди шли искать лучшей судьбы. Они получали запись о том, что они работали в Мироновском хлебопродукте, они получали определенный опыт, но шли работать в другие компании.

10 лет назад я понял что это плохо, ходить и плакать о том, что люди ушли куда-то. Очень хорошо, что они куда-то ушли и сегодня я исповедую философию, что они не канули в лету, они не уехали за границу - они пошли развивать конкурентную среду в Украине, пошли создавать конкуренцию в Украине, пошли создавать аналогичные компании в Украине и они поднимают всю Украину, они поднимают нашего потребителя, поднимают уровень бизнеса. И сейчас я убежден, что люди должны приходить, некоторое время работать и идти в другие компании, развивать другие компании. У нас нет каких-то огромных секретов. И в последнее время мы вообще поняли одно - как говорит Тойота: пожалуйста, все могут смотреть как мы делаем, только у кого-то получается конкурировать с Тойотой, а у кого нет", - подчеркнул Ю.Косюк.

Украинские Национальные Новости

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