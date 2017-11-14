Ми знаємо, як зі студента ВНЗ виростити ТОП-менеджера - директор МХП Ю.Косюк

Цей проект покликаний об'єднати інноваційні стартапи для розвитку агроіндустрії. У своєму виступі керівник МХП зазначив, що їхня компанія давно співпрацює зі студентами. Більш того, нинішнє керівництво компанії - це переважно студенти, які прийшли 10-20 років тому.

"Я хотів би повернутися на 20 років назад. Ще тоді ми зрозуміли, що немає людей, крім старої гвардії, які розбираються в технологіях і які здатні створити компанію майбутнього. І ми пішли до університетів. Одні з перших, а можливо навіть єдині, ми стали проводити ярмарки молодих фахівців. І підключивши 4 або 5 ВНЗ, ми стали брати на практику студентів. Ми почали з цих же університетів запрошувати викладачів на практику на наші нові об'єкти - щоб ці викладачі навчали дітей. Ця історія триває вже 20 років і сьогодні ми маємо непоганий врожай. Практично все керівництво компанії, це студенти, які прийшли 20, 10 або 5 років тому", - розповів Ю.Косюк.

Він зазначив, що на початку було складно втрачати навчені і підготовлені кадри, які на якомусь етапі йшли до конкурентів. Але потім з'явилася філософія, що ці люди все одно нікуди не поділися з країни - вони просто розвивають конкурентне середовище в Україні, зазначив директор МХП.

"На першому етапі нам було дуже боляче, коли ми вкладали великі зусилля і гроші, частину себе в людину, а люди йшли шукати кращої долі. Вони отримували запис про те, що вони працювали в Миронівському хлібопродукті, вони отримували певний досвід, але йшли працювати в інші компанії.

10 років тому я зрозумів що це погано, ходити і плакати про те, що люди пішли кудись. Дуже добре, що вони кудись пішли і сьогодні я сповідую філософію, що вони не канули в лету, вони не виїхали за кордон - вони пішли розвивати конкурентне середовище в Україні, пішли створювати конкуренцію в Україні, пішли створювати аналогічні компанії в Україні і вони піднімають всю Україну, вони піднімають нашого споживача, піднімають рівень бізнесу. І зараз я переконаний, що люди повинні приходити, деякий час працювати і йти в інші компанії, розвивати інші компанії. У нас немає якихось величезних секретів. І останнім часом ми взагалі зрозуміли одне - як каже Тойота: будь ласка, всі можуть дивитися як ми робимо, тільки у когось виходить конкурувати з Тойотою, а у когось ні", - підкреслив Ю.Косюк.