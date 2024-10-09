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«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского

«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 06:39  •  38739 просмотра

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Александр Колотилин назвал абсурдным дело НАБУ против себя и Николая Сольского по завладению землями. Он утверждает, что участки находятся у владельцев и не арестованы, считая дело политическим.

Бывший и.о. председателя Госгеокадастра Александр Колотилин назвал абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Николая Сольского, ведь земельные участки, которыми по версии детективов они завладели, находятся у их владельцев и не арестованы. Об этом он заявил в интервью УНН.

По его мнению, дело антикоррупционеров - политическое, потому что если бы это действительно было завладение имуществом в интересах третьих лиц, то подозреваемые «как минимум, должны были бы быть заинтересованы в этом».

«Основным маркером для меня было то, что, я такое вижу первый раз в земельных делах, когда земельные участки не были арестованы. То есть объекты преступления находятся у их владельцев, и у них неограниченное право распоряжения этими земельными участками. То есть НАБУ, по сути, даже и не собирается возвращать эти земельные участки, поскольку оно изначально не арестовывало эти земельные участки. Так тогда какая цель этого дела? Сменить министра? То есть, какой вывод можно сделать?», - отметил Колотилин.

Он считает, что дело антикоррупционеров не имеет перспектив, ведь к нему есть больше вопросов, чем ответов.

«Как по мне, детективы и прокуроры САП вручат обвинение, они же не могут уже дать заднюю после публичных заявлений, передадут его в Высший антикоррупционный суд и уже там юридически будет установлено, что нет объекта преступления, поскольку никто ничем  не завладел. Подозрения вручили 12 или 13 людям. А мы не имеем отношения ни к этим землям, ни к воинам АТО, ни к третьим лицам. Получается, мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников. Нет объекта преступления. Я просто не вижу перспективы в этом деле. [Но 2-3 года оно может тянуться, поскольку такое количество подозреваемых, это же большое количество и допросов, и следственных действий, и такого прочего», - указал экс-глава Госгеокадастра.

Контекст

Речь идет об уголовном производстве, в котором детективы подозревают экс-министра агрополитики Николая Сольского в организации завладения земель НААН в Сумской области для передачи ее военным АТО. По версии следствия, эти земли якобы находились в пользовании госпредприятий НААН «Искра» и «Надежда», а потому не могли быть переданы АТОшникам. Верховный Суд и экспертизы постановили, что обвинения НАБУ ошибочны, ведь  указанные земельные участки не принадлежали НААН, а затем могли быть приватизированными военными АТО на законных основаниях, по предоставленному им государством праву.

Несмотря на это, существует беспокойство относительно нарушений презумпции невиновности со стороны НАБУ в деле против Николая Сольского. В частности, антикоррупционеров раскритиковала Харьковская правозащитная группа. Там заявили, что настоящей причиной преследования Сольского является реформирование рынка земли в Украинеи.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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