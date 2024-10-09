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"Ми заволоділи землею в інтересах тисячі АТОвців" або чому ексголова Держгеокадастру вважає абсурдною справу НАБУ проти себе та ексміністра агрополітики Сольського

"Ми заволоділи землею в інтересах тисячі АТОвців" або чому ексголова Держгеокадастру вважає абсурдною справу НАБУ проти себе та ексміністра агрополітики Сольського

Київ • УНН

 • 112599 перегляди

Олександр Колотілін назвав абсурдною справу НАБУ проти себе і Миколи Сольського щодо заволодіння землями. Він стверджує, що ділянки знаходяться у власників і не арештовані, вважаючи справу політичною.

Колишній т.в.о. голови Держгеокадастру Олександр Колотілін назвав абсурдною справу НАБУ проти себе і ексміністра агрополітики Миколи Сольського, адже земельні ділянки, якими за версією детективів вони заволоділи, знаходяться у їх власників і не арештовані. Про це він заявив в інтерв’ю УНН.

На його думку, справа антикорупціонерів – політична, тому що якби це дійсно було заволодіння майном в інтересах третіх осіб, то підозрювані "як мінімум, мали б бути зацікавлені в цьому".

"Основним маркером для мене було те, що, я таке бачу перший раз у земельних справах, коли земельні ділянки не були заарештовані. Тобто об'єкти злочину перебувають у їх власників, і в них необмежене право розпорядження цими земельними ділянками. Тобто НАБУ, по суті, навіть і не збирається повертати ці земельні ділянки, оскільки воно з самого початку не заарештовувало ці земельні ділянки. То тоді яка ціль цієї справи? Змінити міністра? Тобто, який висновок можна зробити?", - зазначив Колотілін.

Він вважає, що справа антикорупціонерів не має перспектив, адже до неї є більше запитань, ніж відповідей.

"Як на мене, детективи та прокурори САП вручать обвинувачення, вони ж не можуть вже дати задню після публічних заяв, передадуть її у Вищий антикорупційний суд і вже там юридично буде встановлено, що немає об'єкта злочину, оскільки ніхто нічим  не заволодів. Підозри вручили 12 чи 13 людям. А ми не маємо відношення ані до цих земель, ані до воїнів АТО, ані до третіх осіб. Виходить, ми заволоділи землею в інтересах тисячі АТОвців. Немає об'єкта злочину. Я просто не бачу перспективи в цій справі. Але 2-3 роки вона може тягнутися, оскільки така кількість підозрюваних, це ж велика кількість і допитів, і слідчих дій, і такого іншого", - вказав ексголова Держгеокадастру.

Контекст

Мова йде про кримінальне провадження, у якому детективи підозрюють ексміністра агрополітики Миколи Сольського в організації заволодіння земель НААН у Сумській області для передачі її військовим АТО. За версією слідства, ці землі начебто знаходилися у користуванні держпідприємств НААН "Іскра" і "Надія", а тому не могли бути передані АТОвцям. Верховний Суд та експертизи постановили, що звинувачення НАБУ помилкові, адже  зазначені земельні ділянки не належали НААН, а відтак могли бути приватизованими військовими АТО на законних підставах, за наданим їм державою правом.

Зважаючи на це, існує занепокоєння щодо порушень презумпції невинуватості з боку НАБУ у справі проти Миколи Сольського. Зокрема, антикорупціонерів розкритикувала Харківська правозахисна група. Там заявили, що справжньою причиною переслідування Сольського є реформування ринку землі в Україні.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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