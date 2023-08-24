"Мы восхищаемся вашим мужеством"- канцлер Германии Шольц поздравил Украину с Днем Независимости

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“Мы стоим рядом с вами, Владимир Зеленский. Сегодня вы празднуете независимость и свободу вашего народа. Это именно те принципы, которые защищает вся ваша страна в вашей отважной борьбе против жестокой агрессии россии. Мы восхищаемся вашим мужеством и вашей силой”, - написал Шольц в соцсети X.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 32-й годовщиной независимости Украины, и поблагодарил украинских военных, их семьи, учителей, врачей и медиков за то, что помогают приближать победу нашего государства.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен также поздравил всех украинцев с Днем Независимости. Он отметил, что 24 августа является свидетельством суверенитета и демократии Украины и днем гордости за силу и стойкость Украины.