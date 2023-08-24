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"Ми захоплюємося вашою мужністю" - канцлер Німеччини Шольц привітав Україну з Днем Незалежності

Київ • УНН

 • 750586 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав українців з Днем Незалежності України. Він заявив, що Німеччина захоплюється українською мужністю і силою нашого народу, пише УНН.

Цитата

“Ми стоїмо поруч з вами, Володимир Зеленський. Сьогодні ви святкуєте незалежність і свободу вашого народу. Це саме ті принципи, які захищає вся ваша країна у вашій відважній боротьбі проти жорстокої агресії росії. Ми захоплюємося вашою мужністю і вашою силою”, - написав Шольц у соцмережі X.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з 32-ою річницею незалежності України, і подякував українським військовим, їх родинам, вчителям, лікарям та медикам за те, що допомагають наближати перемогу нашої держави.

Державний секретар США Ентоні Блінкен також привітав усіх українців з Днем Незалежності. Він наголосив, що 24 серпня є свідченням суверенітету та демократії України і днем гордості за силу та стійкість України.

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