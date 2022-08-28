Мы благодарны тем, кто понимает приоритеты: Подоляк об энергетическом кризисе в Европе

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“Война не может быть дешевой. Кто-то теряет жизнь или дом, а кто-то – комфорт. Агрессия рф меняет правила игры для европейцев. Эта зима заставит посмотреть свои привычки. Но мы благодарны тем, кто понимает приоритеты: свободная Европа и прекращение газового шантажа”, – написал Подоляк.

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Европейские цены на электроэнергию взлетели к новым рекордам, предвещая суровую зиму, поскольку вторжение россии в Украину наносит экономический ущерб всему континенту.