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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мы благодарны тем, кто понимает приоритеты: Подоляк об энергетическом кризисе в Европе

Киев • УНН

 • 107148 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Некоторые люди теряют из-за войны свои жизни, другие – дом, а третьи – комфорт. Как заявил в Twitter советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, война не может быть дешевой, передает УНН.

Мы благодарны тем, кто понимает приоритеты: Подоляк об энергетическом кризисе в Европе

Цитата

“Война не может быть дешевой. Кто-то теряет жизнь или дом, а кто-то – комфорт. Агрессия рф меняет правила игры для европейцев. Эта зима заставит посмотреть свои привычки. Но мы благодарны тем, кто понимает приоритеты: свободная Европа и прекращение газового шантажа”, – написал Подоляк.

Дополнение

Европейские цены на электроэнергию взлетели к новым рекордам, предвещая суровую зиму, поскольку вторжение россии в Украину наносит экономический ущерб всему континенту.

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