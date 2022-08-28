Ми вдячні тим, хто розуміє пріоритети: Подоляк щодо енергетичної кризи в Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Деякі люди втрачають через війну свої життя, інші - будинок, а треті - комфорт. Як заявив у Twitter радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, війна не може бути дешевою, передає УНН.
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“Війна не може бути дешевою. Хтось втрачає життя чи дім, а хтось – комфорт. Агресія рф змінює правила гри для європейців. Ця зима змусить переглянути свої звички. Але ми вдячні тим, хто розуміє пріоритети: вільна Європа і припинення газового шантажу”, – написав Подоляк.
Доповнення
Європейські ціни на електроенергію злетіли до нових рекордів, віщуючи сувору зиму, оскільки вторгнення росії в Україну завдає економічної шкоди всьому континенту.