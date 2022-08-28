Ми вдячні тим, хто розуміє пріоритети: Подоляк щодо енергетичної кризи в Європі

Цитата

“Війна не може бути дешевою. Хтось втрачає життя чи дім, а хтось – комфорт. Агресія рф змінює правила гри для європейців. Ця зима змусить переглянути свої звички. Але ми вдячні тим, хто розуміє пріоритети: вільна Європа і припинення газового шантажу”, – написав Подоляк.

Доповнення

Європейські ціни на електроенергію злетіли до нових рекордів, віщуючи сувору зиму, оскільки вторгнення росії в Україну завдає економічної шкоди всьому континенту.