Мы убьем каждого, кто пришел на нашу землю: хакеры взломали сайт «pособоронэкспорта»
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Хакеры взломали официальный сайт «pособоронэкспорта» – российской государственной компании, выступающей ключевым посредником по экспорту и импорту технологий и услуг военного и двойного назначения, пишет УНН.
Детали
Так, при входе на сайт, пользователи видят напоминание в виде статей 2 и 65 Конституции Украины, в которых говорится о том, что территория Украины в пределах существующей границы целостна и неприкосновенна.
“Мы убьем каждого, кто пришел на нашу землю”, – говорится в “послании”.
Напомним
Как писал УНН, с 6 по 12 июня ІТ-армия Украины атаковала примерно 450 российских онлайн-ресурсов.