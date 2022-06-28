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13:44 • 23767 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 35516 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 40698 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 17902 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 54485 просмотра

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10:46 • 57822 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мы убьем каждого, кто пришел на нашу землю: хакеры взломали сайт «pособоронэкспорта»

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Хакеры взломали официальный сайт «pособоронэкспорта» – российской государственной компании, выступающей ключевым посредником по экспорту и импорту технологий и услуг военного и двойного назначения, пишет УНН.

Детали

Так, при входе на сайт, пользователи видят напоминание в виде статей 2 и 65 Конституции Украины, в которых говорится о том, что территория Украины в пределах существующей границы целостна и неприкосновенна.

“Мы убьем каждого, кто пришел на нашу землю”, – говорится в “послании”.

Напомним

Как писал УНН, с 6 по 12 июня ІТ-армия Украины атаковала примерно 450 российских онлайн-ресурсов.

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