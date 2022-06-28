Ми вб'ємо кожного, хто прийшов на нашу землю: хакери зламали сайт «pособоронекспорту»

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Так, при вході на сайт, користувачі бачать нагадування у вигляді статей 2 та 65 Конституції України, в яких йдеться про те, що територія України в межах існуючого кордону є цілісною та недоторканною.

“Ми вб'ємо кожного, хто прийшов на нашу землю”, – йдеться в “посланні”.

Нагадаємо

Як писав УНН, з 6 по 12 червня ІТ-армія України атакувала приблизно 450 російських онлайн-ресурсів.