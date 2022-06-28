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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 52082 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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11:39 • 90229 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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10:07 • 106791 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 102990 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 90494 перегляди

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1 квітня, 07:46 • 94084 перегляди

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Ми вб'ємо кожного, хто прийшов на нашу землю: хакери зламали сайт «pособоронекспорту»

Ми вб'ємо кожного, хто прийшов на нашу землю: хакери зламали сайт «pособоронекспорту»

Київ • УНН

 • 136469 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Хакери зламали офіційний сайт «pособоронекспорту» – російської державної компанії, яка виступає ключовим посередником з експорту та імпорту технологій та послуг військового та подвійного призначення, пише УНН.

Деталі

Так, при вході на сайт, користувачі бачать нагадування у вигляді статей 2 та 65 Конституції України, в яких йдеться про те, що територія України в межах існуючого кордону є цілісною та недоторканною.

“Ми вб'ємо кожного, хто прийшов на нашу землю”, – йдеться в “посланні”.

Нагадаємо

Як писав УНН, з 6 по 12 червня ІТ-армія України атакувала приблизно 450 російських онлайн-ресурсів.

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