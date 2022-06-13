Госучреждения и строительные магазины: за неделю ІТ-армия Украины атаковала примерно 450 ресурсов рф
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. С 6 по 12 июня ІТ-армия Украины атаковала примерно 450 российских онлайн-ресурсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минцифры.
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"Более 100 дней IT-армия продолжает защищать киберфронт и наносить врагу удары. С 6 по 12 июня было атаковано более 450 российских онлайн-ресурсов", – говорится в сообщении.
Детали
• из-за DDoS-атаки была остановлена работа сайтов государственных учреждений рф;
• информация, хранящаяся на ресурсах Роспотребнадзора, длительное время была недоступна;
• у россиян возникли трудности с получением государственных и муниципальных услуг онлайн из-за нестабильной работы сервиса "Мои Документы";
• в Крыму строительные магазины оккупантов перешли в офлайн-режим, ведь онлайн-магазины так и не смогли оправиться после многочисленных атак;
• еще больше российских СМИ отправилось за коллегами "отдыхать" на неопределенный срок.
Напомним
Неизвестные хакеры взломали российскую радиостанцию "Коммерсант FM" – в прямом эфире звучали гимн Украины и песни на украинском языке.