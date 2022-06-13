Держустанови та будівельні магазини: за тиждень ІТ-армія України атакувала приблизно 450 ресурсів рф
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. З 6 до 12 червня ІТ-армія України атакувала приблизно 450 російських онлайн-ресурсів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Мінцифри.
Цитата
"Понад 100 днів IT-армія продовжує боронити кіберфронт та завдавати ворогу ударів. З 6 до 12 червня було атаковано більше як 450 російських онлайн-ресурсів", – ідеться у повідомленні.
Деталі
• через DDoS-атаки було зупинено роботу сайтів державних установ рф;
• інформація, яка зберігається на ресурсах Роспотребнадзору, тривалий час була недоступна;
• у росіян виникли труднощі з отриманням державних та муніципальних послуг онлайн через нестабільну роботу сервісу "Мои Документы";
• у Криму будівельні магазини окупантів перейшли в офлайн-режим, адже онлайн-магазини так і не змогли оговтатися після численних атак;
• ще більше російських ЗМІ відправилося за колегами "відпочивати" на невизначений термін.
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