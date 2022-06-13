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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Держустанови та будівельні магазини: за тиждень ІТ-армія України атакувала приблизно 450 ресурсів рф

Держустанови та будівельні магазини: за тиждень ІТ-армія України атакувала приблизно 450 ресурсів рф

Київ • УНН

 • 158465 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. З 6 до 12 червня ІТ-армія України атакувала приблизно 450 російських онлайн-ресурсів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Мінцифри.

Цитата

"Понад 100 днів IT-армія продовжує боронити кіберфронт та завдавати ворогу ударів. З 6 до 12 червня було атаковано більше як 450 російських онлайн-ресурсів", – ідеться у повідомленні.

Деталі

• через DDoS-атаки було зупинено роботу сайтів державних установ рф;

• інформація, яка зберігається на ресурсах Роспотребнадзору, тривалий час була недоступна;

• у росіян виникли труднощі з отриманням державних та муніципальних послуг онлайн через нестабільну роботу сервісу "Мои Документы";

• у Криму будівельні магазини окупантів перейшли в офлайн-режим, адже онлайн-магазини так і не змогли оговтатися після численних атак;

• ще більше російських ЗМІ відправилося за колегами "відпочивати" на невизначений термін.

Нагадаємо

Невідомі хакери зламали російську радіостанцію "Коммерсант FM" – у прямому ефірі лунали гімн України та пісні українською мовою.

Українські Національні Новини

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