Мы проснулись от свиста ракет, грохота взрывов и ада пожаров в наших домах: Верховная Рада опубликовала обращение о "Месяце несломленности"

Цитата

"2022 год. 24 февраля. 04:00. Обычно в это время мы спим. Но мы проснулись. Проснулись от свиста ракет, грохота взрывов и ада пожаров в наших домах. Проснулись, чтобы с ужасом и болью узнать, что в наши дома пришла война, которую начала российская федерация, - вероломно, коварно, жестоко. Проснулись, потому что поняли, что должны бороться за свою жизнь. 2022 год. 24 марта. 04:00. Обычно с это время мы не ложимся спать. Через звуки воздушной тревоги. Из-за авиационных и артиллерийских ударов по нашим домам. Через убийственное сияние фосфорных бомб. Через обстрелы гуманитарных коридоров. Боль осталась - боль за сотнями убитых и замученных. Но ужаса больше нет. Потому что мы проснулись. Мы сильны. Мы - поборем", - говорится в сообщении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что 24 марта — уже месяц героического сопротивления, когда украинцы защищают себя от вторжения россии. Это в шесть раз дольше, чем планировал враг.