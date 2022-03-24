Ми прокинулися від свисту ракет, гуркоту вибухів та пекла пожеж у наших домівках: Верховна Рада опублікувала звернення про "Місяць незламності"

Цитата

"2022 рік. 24 лютого. 04:00. Зазвичай в цей час ми спимо. Але ми прокинулися. Прокинулися від свисту ракет, гуркоту вибухів та пекла пожеж у наших домівках. Прокинулися, аби із жахом і болем дізнатися, що в наші домівки прийшла війна, яку розпочала російська федерація, - віроломно, підступно, жорстоко. Прокинулися, бо зрозуміли, що маємо боротися за своє життя. 2022 рік. 24 березня. 04:00. Зазвичай з цей час ми не лягаємо спати. Через звуки повітряної тривоги. Через авіаційні та артилерійські удари по наших будинках. Через вбивче сяяння фосфорних бомб. Через обстріли гуманітарних коридорів. Біль залишився - біль за сотнями вбитих і закатованих. Але жаху більше нема. Бо ми прокинулися. Ми сильні. Ми - поборемо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що 24 березня — вже місяць героїчного спротиву, коли українці захищають себе від вторгнення росії. Це у шість разів довше, ніж планував ворог.