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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 72046 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Ми прокинулися від свисту ракет, гуркоту вибухів та пекла пожеж у наших домівках: Верховна Рада опублікувала звернення про "Місяць незламності"

Київ • УНН

 • 223788 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. У ніч на 24 лютого росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Минув рівно місяць спротиву українського народу, який героїчно захищає свою землю від російських загарбників. Пресслужба Верховної Ради опублікувала звернення до українців, передає УНН.

Ми прокинулися від свисту ракет, гуркоту вибухів та пекла пожеж у наших домівках: Верховна Рада опублікувала звернення про "Місяць незламності"

Цитата

"2022 рік. 24 лютого. 04:00. Зазвичай в цей час ми спимо. Але ми прокинулися. Прокинулися від свисту ракет, гуркоту вибухів та пекла пожеж у наших домівках. Прокинулися, аби із жахом і болем дізнатися, що в наші домівки прийшла війна, яку розпочала російська федерація, - віроломно, підступно, жорстоко. Прокинулися, бо зрозуміли, що маємо боротися за своє життя. 2022 рік. 24 березня. 04:00. Зазвичай з цей час ми не лягаємо спати. Через звуки повітряної тривоги. Через авіаційні та артилерійські удари по наших будинках. Через вбивче сяяння фосфорних бомб. Через обстріли гуманітарних коридорів. Біль залишився - біль за сотнями вбитих і закатованих. Але жаху більше нема. Бо ми прокинулися. Ми сильні. Ми - поборемо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що 24 березня — вже місяць героїчного спротиву, коли українці захищають себе від вторгнення росії. Це у шість разів довше, ніж планував ворог.

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