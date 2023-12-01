"Мы не турагентство, мы предлагаем помощь, а ею могут воспользоваться, или нет": посол говорит, в секторе Газа до полутысячи украинцев, попросили об эвакуации 146
Киев • УНН
Еще 146 украинцев в секторе Газа попросили об эвакуации, и украинский посол Корнийчук ожидает значительного прогресса в их эвакуации до конца недели. Около 500 украинцев остаются в анклаве
Желание эвакуироваться из сектора Газа выразили еще 146 украинцев. Ориентировочно до полутысячи человек с украинскими паспортами остаются там. Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона, добавив, что посольство - не турагентство: они предлагают помощь, а люди сами решают, соглашаться ли, передает корреспондент УНН.
Корнийчук выразил уверенность, что до конца недели смогут вывезти существенную часть из 146 человек, которые выразили желание быть эвакуированными.
Нами была за последний месяц проведена большая работа, и мы получили 329 разрешений на наших граждан от израильтян и египтян. Нам удалось вывезти 259 человек, из них 172 граждан уже находятся в Украине
По его словам, остальные решили остаться в Египте или поехать в Европу самостоятельно.
Корнийчук также сообщил, что с момента прекращения боевых действий и успешного окончания первого этапа эвакуации было получено дополнительно 146 обращений от граждан Украины о желании эвакуироваться из сектора Газа.
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"За это время с момента прекращения боевых действий и успешного окончания первого этапа эвакуации мы получили дополнительных 146 обращений граждан, и это несколько странно, потому что из этих граждан абсолютное большинство имели разрешение на выезд, но им не воспользовались по разным причинам. Кто-то, потому что не разрешили выехать отцу семьи компетентные органы Израиля и Египта, кто-то сказал, что у него тихо, ничего не прилетает, и он будет оставаться в секторе Газа, а потом начало прилетать, и они передумали", - рассказал Корнийчук.
Однако, по его словам, сейчас задача - максимально быстро получить новое разрешение и вывезти этих людей на территорию Египта.
"На согласование мы документы уже подали, ситуация под контролем у Президента и министра иностранных дел, ежедневно докладываем по этому поводу. Я уверен, что до конца недели сможем вывезти существенную часть из этих людей, которые остались и выразили желание быть эвакуированными. Среди них абсолютное большинство женщин и детей. Из 146 человек новых граждан, которых мы ранее не планировали на эвакуацию, всего 54, женщин и детей среди них - более 110. Надеюсь, что разрешения мы получим быстро и успешно закончим эвакуацию желающих", - отметил Корнийчук.
Кроме того, он назвал ориентировочное количество украинцев, которые остаются в секторе Газа, так как не согласились на эвакуацию.
Я думаю, что до полутысячи человек с украинскими паспортами остались. Но опять же, мы же не турагентство, мы предлагаем людям помощь, и они ею могут воспользоваться, или нет. Это их право
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"Мы не турагентство, мы предлагаем помощь, а ею могут воспользоваться, или нет": посол говорит, в секторе Газа до полутысячи украинцев, попросили об эвакуации 146
Еще 146 украинцев в секторе Газа попросили об эвакуации, и украинский посол Корнийчук ожидает значительного прогресса в их эвакуации до конца недели. Около 500 украинцев остаются в анклаве
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