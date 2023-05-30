"Мы не поддерживаем теракты внутри россии": Белый дом прокомментировал атаку БпЛА по москве

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"В целом мы не поддерживаем теракты внутри россии. Мы сосредоточились на предоставлении Украине оборудования и обучения, которое им нужно для возвращения своей суверенной территории", — заявил представитель Госдепартамента.

Детали

Представитель сказал, что Соединенные Штаты все еще оценивают то, что произошло в москве, где впервые после вторжения россии в Украину пострадали жилые дома.

Но представитель Госдепартамента заявил, что россия нанесла авиаудары по Киеву во вторник 17-й раз за май.

"россия начала эту неспровоцированную войну против Украины. россия может закончить ее в любое время, выведя свои войска из Украины, вместо того, чтобы ежедневно совершать жестокие нападения на украинские города и людей".

Добавим

Сегодня утром, 30 мая, беспилотники нанесли удары по богатым районам москвы, нацелившись на районы, где проживает путин и другая российская элита. По словам мэра москвы, в результате инцидентов пострадали два человека.

путин заявил, что атака во вторник была попыткой напугать и спровоцировать россию, и что ПВО вокруг российской столицы будет усилено.