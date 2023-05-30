"Ми не підтримуємо теракти всередині росії": Білий дім прокоментував атаку БпЛА по москві
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Сполучені Штати заявили у вівторок, що не підтримують теракти всередині росії після того, як безпілотники вразили московські багатоповерхівки, але заявили, що росія відповідає за війну з Україною, інформує УНН з посиланням на AFP.
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"Загалом ми не підтримуємо теракти всередині росії. Ми зосередилися на наданні Україні обладнання та навчанні, яке їм потрібне для повернення своєї суверенної території", — заявив представник Держдепартаменту.
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Представник сказав, що Сполучені Штати все ще оцінюють те, що сталося у москві, де вперше після вторгнення росії в Україну постраждали житлові будинки.
Але представник Держдепартаменту заявив, що росія завдала авіаударів по Києву у вівторок 17-й раз за травень.
"росія розпочала цю неспровоковану війну проти України. росія може закінчити її у будь-який час, вивівши свої війська з України, замість того, щоб щодня чинити жорстокі напади на українські міста та людей".
Додамо
Сьогодні вранці, 30 травня, безпілотники завдали ударів по багатих районах москви, націлившись на райони, де проживає путін та інша російська еліта. За словами мера москви, внаслідок інцидентів постраждали двоє людей.
путін заявив, що атака у вівторок була спробою налякати та спровокувати росію, і що ППО навколо російської столиці буде посилено.