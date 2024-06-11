Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что только после ограничения способности россии терроризировать своих соседей возможно достижение настоящего мира.
Лишь после ограничения способности России терроризировать своих соседей возможно достижение настоящего мира. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместной конференции с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, передает УНН.
Как только российская способность терроризировать соседей будет ограничена, Россия наконец будет вынуждена искать путь к настоящему миру. Потому что это ключевое преимущество Путина. Ракетные удары, управляемые авиабомбы, ударные дроны. Мы вместе должны обеспечить блэкаут русскому террору, чтобы вывести из блэкаута возможность настоящего мира. И вместе с Германией мы способны это сделать
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет четкий план, как построить до 1 Квт мощности газовой генерации уже в этом году.