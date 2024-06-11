Лишь после ограничения способности России терроризировать своих соседей возможно достижение настоящего мира. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместной конференции с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, передает УНН.

Как только российская способность терроризировать соседей будет ограничена, Россия наконец будет вынуждена искать путь к настоящему миру. Потому что это ключевое преимущество Путина. Ракетные удары, управляемые авиабомбы, ударные дроны. Мы вместе должны обеспечить блэкаут русскому террору, чтобы вывести из блэкаута возможность настоящего мира. И вместе с Германией мы способны это сделать - заявил Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет четкий план, как построить до 1 Квт мощности газовой генерации уже в этом году.