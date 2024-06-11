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Ми повинні забезпечити блекаут російському терору – Зеленський

Ми повинні забезпечити блекаут російському терору – Зеленський

Київ • УНН

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Президент України Володимир Зеленський впевнений, що лише після обмеження здатності росії тероризувати своїх сусідів можливе досягнення справжнього миру.

Лише після обмеження здатності росії тероризувати своїх сусідів можливе досягнення справжнього миру. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільній конференції з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом, передає УНН.

Як тільки російська здатність тероризувати сусідів буде обмежена, росія нарешті буде змушена шукати шлях до справжнього миру. Бо це ключова перевага путіна. Ракетні удари, керовані авіабомби, ударні дрони. Ми разом повинні забезпечити блекаут російському терору, щоб вивести з блекауту можливість справжнього миру. І разом з Німеччиною ми здатні це зробити

- заявив Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має чіткий план, як збудувати до 1 ГВт потужності газової генерації вже цього року.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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