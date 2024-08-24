"Мы будем со своей стороны делать все, чтобы заставить путина закончить эту войну дипломатично" - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончанием войны может быть только восстановление территориальной целостности Украины, и предотвращение повторной агрессии путина и агрессии рф. По его словам, Украина будет делать все, чтобы заставить путина закончить войну дипломатическим путем, но, если партнеры "посыплются", то армия была готова справедливо вытеснить путина с территории Украины, передает УНН.

Детали

Окончанием войны может быть только восстановление территориальной целостности Украины, и предотвращение повторной агрессии путина и агрессии рф. Мы будем со своей стороны делать все, чтобы заставить путина закончить эту войну дипломатично, чтобы было меньше потерь, людей прежде всего, и времени. Но, если у нас это не получится, если партнеры "посыплются" и не будут стоять стойко, крепко против агрессии путина, то мы сделаем все, чтобы наша армия была готова справедливо вытеснить путина с территории нашей страны - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас есть несколько результатов проведения операции в курской области, в частности пополнение обменного фонда и остановка операции рф по нападению на Сумскую область.