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"Ми будемо зі свого боку робити все, аби змусити путіна закінчити цю війну дипломатично" - Зеленський

Київ • УНН

 • 26228 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна прагне дипломатичного завершення війни з рф, але готова до військового рішення. Мета - відновлення територіальної цілісності та запобігання повторної агресії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що закінченням війни може бути тільки відновлення територіальної цілісності України, і запобігання повторної агресії путіна і агресії рф. За його словами, Україна буде робити все, щоб змусити путіна закінчити війну дипломатичним шляхом, але, якщо партнери "посиплються", то армія була готова справедливо витиснути путіна з території України, передає УНН.

Деталі

Закінченням війни може бути тільки відновлення територіальної цілісності України, і запобігання повторної агресії путіна і агресії рф. Ми будемо зі свого боку робити все, аби змусити путіна закінчити цю війну дипломатично, щоб було менше втрат, людей передусім, і часу. Але, якщо у нас це не вийде, якщо партнери "посиплються" і не будуть стояти стійко, міцно проти агресії путіна, то ми зробимо все, щоб наша армія була готова справедливо витиснути путіна з території нашої країни

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що наразі є кілька результатів проведення операції в курській області, зокрема поповнення обмінного фонду та зупинення операції рф з нападу на Сумську область.

Павло Башинський

Павло Башинський

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