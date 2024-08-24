"Ми будемо зі свого боку робити все, аби змусити путіна закінчити цю війну дипломатично" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що закінченням війни може бути тільки відновлення територіальної цілісності України, і запобігання повторної агресії путіна і агресії рф. За його словами, Україна буде робити все, щоб змусити путіна закінчити війну дипломатичним шляхом, але, якщо партнери "посиплються", то армія була готова справедливо витиснути путіна з території України, передає УНН.

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Закінченням війни може бути тільки відновлення територіальної цілісності України, і запобігання повторної агресії путіна і агресії рф. Ми будемо зі свого боку робити все, аби змусити путіна закінчити цю війну дипломатично, щоб було менше втрат, людей передусім, і часу. Але, якщо у нас це не вийде, якщо партнери "посиплються" і не будуть стояти стійко, міцно проти агресії путіна, то ми зробимо все, щоб наша армія була готова справедливо витиснути путіна з території нашої країни