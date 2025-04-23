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США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский
22 апреля, 18:22 • 18852 просмотра

США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский

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Международный день водителя школьного автобуса и Всемирный день лабораторий: что еще отмечают 23 апреля

Киев • УНН

 • 324 просмотра

23 апреля отмечают День водителя школьного автобуса и Всемирный день лабораторий. Также христиане празднуют Светлую среду и чествуют Святого Георгия Победоносца.

Международный день водителя школьного автобуса и Всемирный день лабораторий: что еще отмечают 23 апреля

Сегодня, 23 апреля, отмечают Международный день водителя школьного автобуса и Всемирный день лабораторий. Также христиане празднуют Светлую среду и чтят память Святого Георгия Победоносца, передает УНН.

Международный день создателя

В этот день поздравляют создателей контента, которые влияют на жизнь людей. Этот день был создан для того, чтобы признать и оценить положительное влияние создателей социального контента на нашу жизнь. Они делают это своими видео, вдохновляя, обучая, развлекая и обеспечивая комфорт. Причем этот день посвящен как всемирно известным авторам, так и начинающим или создателям для узкого круга пользователей.

Международный день секретаря

Этот праздник отмечают ежегодно в среду последней полной апрельской недели. Эта дата не является официальной, но празднуется не только секретарями, но и всеми офисными сотрудниками. К ним относятся секретари-референты, офис-менеджеры, ассистенты руководителей, стенографисты, делопроизводители и работники других профессий, благодаря работе которых функционирует современный офис.

Всемирный день лабораторий

Именно в стенах лабораторий появляются важные изобретения, осуществляются научные исследования, рассматриваются теории и рождаются идеи. Любой новый продукт проходит целый ряд лабораторных исследований, прежде чем его допустят к широкому общественному использованию. Первая лаборатория была основана в VI веке до нашей эры. Создал ее великий древнегреческий философ и ученый Пифагор Самосский у себя дома.

День водителя школьного автобуса

Слово "автобус" происходит от латинского omnibus, что означает "для всех". Автобусы стали первой разновидностью транспорта, который был доступен для каждого. Сегодня они занимают важное место в системе общественного транспорта по всему миру. Школьные автобусы — одни из самых безопасных транспортных средств: их безопасность на 70% выше безопасности других видов транспорта. Они специально спроектированы так, чтобы минимизировать риск травм во время движения.

Всеукраинский день психолога

Психология - это прикладная и академическая наука, которая исследует поведение, психику и психические процессы человека. Научная психология непрерывно совершенствуется. Существует система теоретических, экспериментальных и методических свойств познания. Исследование психических явлений является фундаментальной основой современной психологии.

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса07.04.25, 11:51 • 171659 просмотров

Всемирный день книги и авторского права

Ежегодно 23 апреля люди во всем мире принимают участие в мероприятиях, чтобы засвидетельствовать важную роль книги, как моста, который соединяет поколения и культуры. В этот день ЮНЕСКО вместе с международными организациями, представляющими издателей, книготорговцев и библиотеки, выбирает город, который на один год становится Всемирной столицей книги, чтобы возглавить различные инициативы, поддерживающие импульс празднования этого дня.

Светлая среда

Светлая среда является третьим днем после Пасхи. Светлая среда является составной частью Светлой седмицы – недели, которая начинается в воскресное празднование Пасхи. Христиане отмечают воскресение Иисуса Христа, почитая Его память и радуются. Эту среду еще называют "Градовой". В этот день нельзя работать в поле, иначе урожай мог погибнуть от града. Также этот день известен под названием "Хороводница". В Светлую среду верующие танцевали, веселились, водили хороводы и пели песни.

День памяти святого великомученика Георгия Победоносца

В этот день, 23 апреля, православные верующие Украины и многих других стран празднуют День памяти святого великомученика Георгия Победоносца (Змиеборца), или Юрьев день. К этому святому молятся за здоровье родных и близких, просят у него защиты от врагов. Традиционно в этот день ходят в церковь. Матери просят у Георгия защиты для своих сыновей, которые служат в армии, воюют или находятся далеко от дома.

В 2025 украинцы купили 456 тыс. куличей на 65 млн грн - данные исследования22.04.25, 20:15 • 6170 просмотров

Павел Зинченко

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