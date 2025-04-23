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США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
22 квітня, 18:22 • 18868 перегляди

США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський

22 квітня, 17:32 • 39480 перегляди

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом у Ватикані

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Міжнародний день водія шкільного автобуса та Всесвітній день лабораторій: що ще відзначають 23 квітня

Київ • УНН

 • 386 перегляди

23 квітня відзначають День водія шкільного автобуса та Всесвітній день лабораторій. Також християни святкують Світлу середу та вшановують Святого Георгія Переможця.

Міжнародний день водія шкільного автобуса та Всесвітній день лабораторій: що ще відзначають 23 квітня

Сьогодні, 23 квітня, відзначають Міжнародний день водія шкільного автобуса та Всесвітній день лабораторій. Також християни святкують Світлу середу та вшановують пам’ять Святого Георгія Переможця, передає УНН.

Міжнародний день творця

У цей день вітають творців контенту, які впливають на життя людей. Цей день був створений для того, щоб визнати та оцінити позитивний вплив творців соціального контенту на наше життя. Вони роблять це своїми відео, надихаючи, навчаючи, розважаючи та забезпечуючи комфорт. Причому цей день присвячений як всесвітньо відомим авторам, так і початківцям або творцям для вузького кола користувачів.

Міжнародний день секретаря

Це свято відзначають щороку в середу останнього повного квітневого тижня. Ця дата не є офіційною, але святкується не лише секретарями, але й всіма офісними співробітниками. До них відносяться секретарі-референти, офіс-менеджери, асистенти керівників, стенографісти, діловоди та працівники інших професій, завдяки роботі яких функціонує сучасний офіс.

Всесвітній день лабораторій

Саме в стінах лабораторій з’являються важливі винаходи, здійснюються наукові дослідження, розглядаються теорії та народжуються ідеї. Будь-який новий продукт проходить цілу низку лабораторних дослідів, перш ніж його допустять до широкого суспільного використання. Перша лабораторія була заснована у VI сторіччі до нашої ери. Cтворив її великий давньогрецький філософ і вчений Піфагор Самоський у себе вдома.

День водія шкільного автобуса

Слово "автобус" походить від латинського omnibus, що означає "для всіх". Автобуси стали першим різновидом транспорту, який був доступний для кожного. Сьогодні вони займають важливе місце в системі громадського транспорту по всьому світу. Шкільні автобуси — одні з найбезпечніших транспортних засобів: їх безпека на 70% вища за безпеку інших видів транспорту. Вони спеціально спроектовані так, щоб мінімізувати ризик травм під час руху.

Всеукраїнський день психолога

Психологія - це прикладна й академічна наука, яка досліджує поведінку, психіку і психічні процеси людини. Наукова психологія безперервно вдосконалюється. Існує система теоретичних, експериментальних і методичних властивостей пізнання. Дослідження психічних явищ є фундаментальною основою сучасної психології.

Поради психологині: як підтримати психічне здоров’я в умовах стресу07.04.25, 11:51 • 171659 переглядiв

Всесвітній день книги і авторського права

Щороку 23 квітня люди в усьому світі беруть участь у заходах, щоб засвідчити важливу роль книги, як мосту, який з’єднує покоління і культури. Цього дня ЮНЕСКО разом з міжнародними організаціями, які представляють видавців, книготорговців та бібліотеки, обирає місто, яке на один рік стає Всесвітньою столицею книги, щоб очолити різні ініціативи, які підтримують імпульс святкування цього дня.

Світла середа

Світла середа є третім днем після Великодня. Світла середа є складовою Світлої седмиці – тижня, який починається в недільне святкування Великодня. Християни відзначають воскресіння Ісуса Христа, шануючи Його пам’ять та радіють. Цю середу ще називають "Градовою". У цей день не можна працювати в полі, інакше урожай міг загинути від граду. Також цей день відомий під назвою "Хороводниця". У Світлу середу віряни танцювали, веселилися, водили хороводи та співали пісні.

День пам’яті святого великомученика Георгія Переможця

У цей день, 23 квітня, православні віряни України та багатьох інших країн святкують День пам’яті святого великомученика Георгія Переможця (Змієборця), або Юр’їв день. До цього святого моляться за здоров’я рідних та близьких, просять у нього захисту від ворогів. Традиційно в цей день ходять до церкви. Матері прохають у Георгія захисту для своїх синів, які служать в армії, воюють або перебувають далеко від дому.

У 2025 українці купили 456 тис пасок на 65 млн грн - дані дослідження22.04.25, 20:15 • 6180 переглядiв

Павло Зінченко

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