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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  21775 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  27602 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  50332 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  79927 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  122881 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  135852 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  136120 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123326 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103052 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203559 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

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Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Украина движется к международному механизму компенсации через резолюцию ПАСЕ "Поддержка восстановления Украины", которая позволяет физическим и юридическим лицам подавать иски о возмещении ущерба, причиненного войной, включая материальные и нематериальные потери, с целью аккумуляции средств из замороженных российских активов.

Война •   •  21775 просмотра
Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Сумщина: россияне атаковали Ямпольскую громаду, повредили два предприятия и травмировали мужчину

Российские оккупанты совершили воздушный налет на Ямпольскую громаду, нанеся ущерб частным предприятиям и ранив 29-летнего местного предпринимателя.

Война •   •  7749 просмотра
Сумщина: россияне атаковали Ямпольскую громаду, повредили два предприятия и травмировали мужчину

Проект поиска жизни на Марсе слишком дорогой, нужны новые идеи - NASA

NASA отказывается от существующего плана сбора и возвращения образцов грунта с Марса до 2040 года, стоимостью 11 миллиардов долларов из-за высоких затрат и задержек. Национальное аэрокосмическое агентство США ищет новые инновационные и более дешевые подходы.

Технологии •   •  6149 просмотра
Проект поиска жизни на Марсе слишком дорогой, нужны новые идеи - NASA

Украина сделает запрос на созыв заседания Совета Украина - НАТО по защите неба - Зеленский

Украина будет требовать проведения заседания Совета Украина-НАТО для обсуждения вопросов защиты неба, поставки систем противовоздушной обороны и ракет, о чем объявил президент Владимир Зеленский в ответ на недавние угрозы и конфликты.

Война •   •  7532 просмотра
Украина сделает запрос на созыв заседания Совета Украина - НАТО по защите неба - Зеленский

На фронте зафиксировали 50 боевых столкновений, больше всего атак на Бахмутском и Новопавловском направлениях - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины отбили 50 боевых столкновений вдоль линии фронта, при этом больше всего атак противник провел на Бахмутском и Новопавловском направлениях, а на нескольких участках применил авиацию.

Война •   •  6111 просмотра
На фронте зафиксировали 50 боевых столкновений, больше всего атак на Бахмутском и Новопавловском направлениях - Генштаб

Возле парламента Грузии снова собрался многотысячный митинг: протестуют против закона "об иноагентах"

Тысячи протестующих вышли на митинг в Тбилиси против предложенного закона "Об иностранных агентах", блокируя улицы и вступая в стычки с полицией возле парламента.

Новости Мира •   •  5436 просмотра
Возле парламента Грузии снова собрался многотысячный митинг: протестуют против закона "об иноагентах"

Из оккупации вывезли и вернули родителям 5-летнего мальчика - Минреинтеграции

5-летний мальчик Максим, которого разлучили с родителями из-за российской оккупации в Запорожской области, был благополучно возвращен родителям при содействии Министерства реинтеграции и Украинской сети за права ребенка.

Общество •   •  6097 просмотра
Из оккупации вывезли и вернули родителям 5-летнего мальчика - Минреинтеграции

Палата представителей может проголосовать за помощь Украине уже в эту пятницу - Джонсон

Палата представителей Конгресса США может проголосовать за законопроект о предоставлении помощи Украине в эту пятницу, по словам спикера Майка Джонсона, который заявил, что большая часть средств пойдет на пополнение американских вооружений.

Война •   •  7535 просмотра
Палата представителей может проголосовать за помощь Украине уже в эту пятницу - Джонсон

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию в поддержку восстановления Украины, призвав к созданию международного компенсационного механизма под эгидой Совета Европы для обеспечения полного возмещения всех убытков, нанесенных агрессией России против Украины.

Война •   •  27602 просмотра
Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Спал в контейнере с мусором: в Житомире мужчину раздавил спецпресс мусоровоза

46-летний мужчина погиб, попав под специальный пресс, когда спал в мусорном контейнере во время выгрузки отходов в мусоровоз в Житомире.

Криминал и ЧП •   •  5722 просмотра
Спал в контейнере с мусором: в Житомире мужчину раздавил спецпресс мусоровоза