Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Принятие ПАСЕ резолюции "Поддержка восстановления Украины" означает, что Украина движется к международному компенсационному механизму. Об этом журналисту УНН сообщила народный депутат, глава постоянной делегации ВР в ПАСЕ Мария Мезенцева.

"Это означает, что мы дополняем уже принятое решение о создании Реестра убытков. То есть это представление украинцами относительно того военного преступления, которое с ними произошло. Это касается абсолютно всех кейсов. Материальных, и не материальных. Например: сексуальное насилие, пропавшие без вести родственники, похищенный ребенок и тому подобное. И конечно разрушенные здания, инфраструктура. Это дает возможность кстати не только для физических лиц, но и для бизнеса подавать такие заявки, чего не было раньше", - рассказала Мезенцева.

Она отметила, что это можно делать через "Дію".

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

"После Реестра нам нужно накопить средства. И эти средства не должны быть французскими, английскими...Они должны быть российскими и поэтому речь идет как минимума о 300 млрд долл. замороженных активов. Но на самом деле их гораздо больше...Уверена сегодня мы "передаем этот пас" Кабинетам министров 46 стран. Всего 9 месяцев прошло с того момента, как мы инициировали Реестр убытков и сегодня мы уже движемся к компенсационному механизму", - сказала Мезенцева.

Дополнение

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла важную резолюцию "Поддержка восстановления Украины". В частности, Ассамблея призвала к созданию международного компенсационного механизма под эгидой Совета Европы.

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации