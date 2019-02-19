Мэй встретится с Юнкером для обсуждения Brexit

Предполагается, что запланированная встреча будет посвящена вопросам выхода Соединенного Королевства из состава Европейского Союза (ЕС) - так называемого Brexit, подчеркнул представитель британского правительства. По словам спикера, переговоры между Мэй и Юнкером должны стать "знаковыми", цитирует информагентство Reuters. Кроме того, эта встреча - важный этап на пути к Brexit, отмечают в Лондоне.

Также на Даунинг-стрит уверяют, что в случае непринятия парламентом предложенной правительством Терезы Мэй соглашения по Brexit к, наиболее позднему сроку, следующей недели, парламент все равно будет иметь возможность рассмотреть следующие шаги.

Кроме того, представитель британского правительства назвал проведенную встречу министра по вопросам Brexit Стивена Беркли с главным переговорщиком от ЕС Мишелем Барнье "продуктивной".

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Между тем в Брюсселе отметили, что Еврокомиссия не собирается проводить с Лондоном переговоры о пересмотре достигнутого соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС. Так же никто из еврокомиссаров не намерен считаться с временными ограничениями для так называемого "временного варианта" (backstop) по вопросу границы между британской Северной Ирландией и Ирландией, которая является членом ЕС.

Встреча между Мэй и Юнкером запланирована на 19:30 по киевскому времени, отметили в Брюсселе, передает информагентство AFP.

Как сообщал УНН, ранее Юнкер заявил, что угроза неконтролируемого выхода Великобритании из ЕС (Brexit) выросла после голосования британского парламента против соглашения между Брюсселем и Лондоном в середине января.