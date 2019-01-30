Туск заявив Мей, що ЄС не буде переглядати угоду про умови Brexit

"Моє послання прем'єр-міністру Терезі Мей досить чітке: позиція ЄС зрозуміла і послідовна. Угода про вихід не підлягає перегляду", - зазначив він.

Більш того, Туск підкреслив, що Брюссель досі не розуміє, що саме хоче Лондон.

"Вчора ми з'ясували, чого не хоче Велика Британія. Але ми до сих пір не знаємо, що саме хоче Велика Британія", - додав глава Євроради.

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Раніше повідомлялось, що Туск та Мей в середу поговорять про Brexit.

Як повідомляв УНН, палата громад британського парламенту у вівторок схвалила поправку до білля про Brexit, що стосується кордону між Ірландією, що залишається в ЄС і Північною Ірландією, що залишає ЄС в складі Сполученого Королівства. Ця пропозиція має на увазі, що замість запобіжного механізму збереження прозорого кордону ("бекстопа"), що викликає бурхливі протести в Великобританії, в угоді буде згадана якась "альтернативна домовленість", що не допускає появи жорсткої межі на острові Ірландія.

"Бекстоп" став основною причиною, по якій Палата громад з величезною різницею (в 230 голосів) два тижні тому не підтримала проект угоди по Brexit. "Бекстоп" має на увазі, що Ольстер буде автоматично залишатися членом європейського митного союзу і єдиного ринку, якщо сторони не зможуть домовитися з питання про прозорість кордону.

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Як лейбористи, так і торі-євроскептики бояться того, що даний пункт угоди зробить Лондон заручником Брюсселя, який зможе нескінченно продовжувати дію "бекстопа", відтягуючи тим самим остаточний вихід Великої Британії з Євросоюзу. Існують також побоювання з приводу того, що згаданий режим, при якому Ольстер буде тісніше пов'язаний з ЄС, ніж в інших частинах Великої Британії, буде порушувати територіальну цілісність країни і призведе до нового сплеску ірландського сепаратизму.