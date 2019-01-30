Туск заявил Мэй, что ЕС не будет пересматривать соглашение об условиях Brexit

“Мое послание премьер-министру Терезе Мэй достаточно четкое: позиция ЕС понятна и последовательна. Соглашение о выходе не подлежит пересмотру”, — отметил он.

Более того, Туск подчеркнул, что Брюссель до сих пор не понимает, что именно хочет Лондон.

“Вчера мы выяснили, чего не хочет Великобритания. Но мы до сих пор не знаем, что именно хочет Великобритания”, — добавил глава Евросовета.

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Ранее сообщалось, что Туск и Мэй в среду поговорят о Brexit.

Как сообщал УНН, палата общин британского парламента во вторник одобрила поправку к билля о Brexit, что касается границы между Ирландией, которая остается в ЕС и Северной Ирландией, которая выходит из ЕС в составе Соединенного Королевства. Это предложение подразумевает, что вместо предохранительного механизма сохранения прозрачной границы (“бекстопа”), что вызывает бурные протесты в Великобритании, в соглашении будет упомянута некая “альтернативная договоренность”, не допускает появления жесткой границы на острове Ирландия.

“Бекстоп” стал основной причиной, по которой Палата общин с огромной разницей (в 230 голосов) две недели назад не поддержала проект соглашения по Brexit. “Бекстоп” подразумевает, что Ольстер будет автоматически оставаться членом европейского таможенного союза и единого рынка, если стороны не смогут договориться по вопросу о прозрачности границы.

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Как лейбористы, так и тори-евроскептики боятся того, что данный пункт соглашения сделает Лондон заложником Брюсселя, который сможет бесконечно продлевать действие “бекстопа”, оттягивая тем самым окончательный выход Великобритании из Евросоюза. Существуют также опасения по поводу того, что упомянутый режим, при котором Ольстер будет теснее связан с ЕС, чем в других частях Великобритании, будет нарушать территориальную целостность страны и приведет к новому всплеску ирландского сепаратизма.