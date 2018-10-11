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Мэй попросит британский Кабмин одобрить временное членство Лондона в Таможенном союзе

Мэй попросит британский Кабмин одобрить временное членство Лондона в Таможенном союзе

Киев  •  УНН

 • 8167 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит в четверг ключевых министров согласиться с сохранением временного членства всего Соединенного Королевства в Таможенном союзе ЕС. Об этом сообщила вечером в среду на своем сайте газета The Daily Telegraph, передает УНН.

информации издания, этот вопрос глава правительства должна будет согласовать с кругом тех министров, которых обычно знакомят с предложениями премьера по теме развития отношений Лондона и Брюсселя на их самой ранней стадии. Накануне британская международная телерадиовещательная корпорация ВВС сообщила о том, что заседание кабмина в его узком составе запланировано на 17:00 по британскому времени (18:00 по киевскому) 11 октября, оно должно продолжаться час.

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The Daily Telegraph приводит подробности новых предложений правительства Мэй, которые позволили участникам переговоров Лондона и Брюсселя договориться относительно проблемы определения будущего пограничного режима на острове Ирландия, который был последней серьезной преградой на пути к заключению обеими сторонами итогового соглашения по условиям Brexit. По сведениям газеты, предложения Мэй предусматривают продолжение членства всей Великобритании в Таможенном союзе лишь до того момента, покуда Лондон будет вести переговоры с ЕС о будущем режиме свободной торговли, хотя сторонники жесткого Brexit и опасаются, что переговорный процесс может затянуться на годы.

Однако при этом издание утверждает, что Северная Ирландия будет продолжать оставаться в Таможенном союзе и после этого, чтобы обеспечить беспрепятственное движение товаров и услуг через границу между, собственно, Северной Ирландией, которая выходит с ЕС вместе с остальной частью Соединенного Королевства, и Республикой Ирландия, остающейся в европейском сообществе. По мнению The Daily Telegraph, такой расклад так или иначе увеличивает вероятность введения таможенных проверок товаров в портах Ирландского моря, почему, казалось бы, так противится официальный Лондон.

Газета также получила информацию, что Великобритания не станет придерживаться единой аграрной политики ЕС и единой политики в сфере рыболовства.

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Напомним, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по этому вопросу в Британии победу с результатом 51,9% получили противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit продлятся до ноября 2018 года, после чего достигнутое соглашение должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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