Мей попросить британський Кабмін схвалити тимчасове членство Лондона в Митному союзі

За інформацією видання, це питання глава уряду має узгодити із колом тих міністрів, яких зазвичай знайомлять із пропозиціями прем’єра по темі розвитку відносин Лондона і Брюсселя одразу після Brexit. Напередодні телерадіомовна корпорація Бі-бі-сі повідомила про те, що засідання кабміну в його вузькому складі заплановано на 17:00 за британським часом (18:00 за київським) 11 жовтня, воно має тривати годину.

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The Daily Telegraph наводить подробиці нових пропозицій уряду Мей, які дозволили учасникам переговорів Лондона і Брюсселя домовитися в щодо проблеми визначення майбутнього прикордонного режиму на острові Ірландія, який був останньою серйозною перешкодою на шляху до укладення обома сторонами підсумкової угоди за умовами Brexit. За відомостями газети, пропозиції Мей передбачають продовження членства всій Великої Британії у Митному союзі лише до того моменту, поки Лондон буде вести переговори з ЄС про майбутній режим вільної торгівлі, хоча прихильники жорсткого Brexit і побоюються, що переговорний процес може затягнутися на роки.

Однак при цьому видання запевняє, що Північна Ірландія буде продовжувати залишатися в Митному союзі і після цього, щоб забезпечити безперешкодний рух товарів і послуг через кордон між Північною Ірландією, яка виходить з ЄС разом з іншою частиною Сполученого Королівства, та Республікою Ірландія, що залишається в європейському співтоваристві. На думку The Daily Telegraph, такий розклад так чи інакше збільшує ймовірність введення митних перевірок товарів у портах Ірландського моря, чому, здавалося б, так противиться офіційний Лондон.

Газета також отримала інформацію, що Велика Британія не стане дотримуватися єдиної аграрної політики ЄС та єдиної політики у сфері рибальства.

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Нагадаємо, офіційні переговори між Лондоном і Брюсселем за умовами, на яких Велика Британія вийде з ЄС, почалися 19 червня 2017 року в бельгійської столиці. За рік до цього на референдумі з цього питання в Британії перемогу з результатом 51,9% здобули противники євроінтеграції. Переговори стосовно Brexit триватимуть до листопада 2018 року, після чого досягнуту угоду повинні схвалити Європарламент та Вестмінстер. Сам Brexit пройде 29 березня 2019 року, потім, згідно з планом, повинен настати перехідний період, який триватиме до 31 грудня 2020 року.