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Мэй обещает парламенту новые дебаты по Brexit

Мэй обещает парламенту новые дебаты по Brexit

Киев  •  УНН

 • 12110 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на этой неделе пообещает дать парламенту еще один шанс высказать свое мнение о Brexit 27 февраля, пытаясь выиграть больше времени для переговоров по новому соглашению с Европейским союзом. Об этом передает УНН со ссылкой на Reuters.

Пока дата запланированного выхода Великобритании из ЕС - 29 марта - неумолимо приближается, Мэй пытается убедить ЕС изменить соглашение, которое было согласовано между Лондоном и Брюсселем в конце прошлого года, но в подавляющем большинстве отвергнуто парламентом в январе, пишет издание.

Мэй собирается покорить законодателей в ее Консервативной партии изменениями, связанными с границей Северной Ирландии, но ЕС отказался вновь поднимать эту часть соглашения и вместо этого хочет, чтобы Мэй пошла на компромисс с основной оппозиционной Лейбористской партией, договорившись о сближении Великобритании и других стран ЕС.

Министр жилищного строительства Джеймс Брокеншир заявил в воскресенье, что Мэй обязуется дать парламенту провести еще одну дискуссию по Brexit с возможностью проголосовать за альтернативные варианты, если они к тому времени не придут к соглашению сами и не проголосуют за него.

Министр по Brexit Стивен Барклай встретится с переговорщиком от ЕС Мишелем Барнье в понедельник, чтобы обсудить изменения в части соглашения о Brexit, касающегося backstop - страховке от появления границы с Ирландией в случае, если за переходный период ЕС и Великобритания не договорятся о форме будущих отношений.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к ведущим представителям европейского бизнеса с просьбой о помощи в поиске компромисса с Евросоюзом по вопросу пересмотра соглашения об условиях Brexit.

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