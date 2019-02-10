Мей обіцяє парламенту нові дебати по Brexit

Поки дата запланованого виходу Великобританії з ЄС - 29 березня - невблаганно наближається, Мей намагається переконати ЄС змінити угоду, яке було погоджено між Лондоном і Брюсселем в кінці минулого року, але в переважній більшості відкинуто парламентом в січні, пише видання.

Мей збирається підкорити законодавців в її Консервативної партії змінами, пов'язаними з кордоном Північної Ірландії, але ЄС відмовився знову піднімати цю частину угоди і замість цього хоче, щоб Мей пішла на компроміс з основною опозиційною Лейбористською партією, домовившись про зближення Великобританії та інших країн ЄС.

Міністр житлового будівництва Джеймс Брокеншір заявив у неділю, що Мей зобов'язується дати парламенту провести ще одну дискусію по Brexit з можливістю проголосувати за альтернативні варіанти, якщо вони на той час не дійдуть згоди самі і не проголосують за нього.

Міністр з Brexit Стівен Барклай зустрінеться з переговірником від ЄС Мішелем Барньє в понеділок, щоб обговорити зміни в частині угоди про Brexit, що стосується backstop - страховці від появи кордону з Ірландією у разі, якщо за перехідний період ЄС і Великобританія не домовляться про форму майбутніх відносин.

Як повідомляв УНН, на минулому тижні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей звернулася до провідних представників європейського бізнесу з проханням про допомогу в пошуку компромісу з Євросоюзом з питання перегляду угоди про умови Brexit.