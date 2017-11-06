Мэй глубоко обеспокоена скандалом с сексуальными домогательствами

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 47129 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 113804 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102407 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105230 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104376 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 91234 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103786 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102033 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 142215 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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Мэй глубоко обеспокоена скандалом с сексуальными домогательствами

Мэй глубоко обеспокоена скандалом с сексуальными домогательствами

Киев  •  УНН

 • 9468 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй выразила глубокую обеспокоенность нарушениями сексуального поведения среди членов парламента. Об этом она сообщила в понедельник, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Май заявила в понедельник, что она была глубоко обеспокоена волной заявлений о недопустимой сексуальное поведение в парламенте.

На фоне недавнего инцидента с отставкой министра обороны Великобритании она отметила, что в основе растущего скандала лежит проблема использования и злоупотребления властью.

Напомним, Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку из-за "несоответствующее поведение".

По словам Т.Мей, жертвы злоупотреблений должны знать, что их жалобы будут изучены должным образом.

Как сообщал УНН, скандал в связи с сексуальными домогательствами, который всколыхнул политические круги Великобритании, усилился после новых сообщений о неподобающем поведении ближайшего соратника премьер-министра страны Терезы Мэй.

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