Мэй глубоко обеспокоена скандалом с сексуальными домогательствами
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила глубокую обеспокоенность нарушениями сексуального поведения среди членов парламента. Об этом она сообщила в понедельник, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Премьер-министр Великобритании Тереза Май заявила в понедельник, что она была глубоко обеспокоена волной заявлений о недопустимой сексуальное поведение в парламенте.
На фоне недавнего инцидента с отставкой министра обороны Великобритании она отметила, что в основе растущего скандала лежит проблема использования и злоупотребления властью.
Напомним, Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку из-за "несоответствующее поведение".
По словам Т.Мей, жертвы злоупотреблений должны знать, что их жалобы будут изучены должным образом.
Как сообщал УНН, скандал в связи с сексуальными домогательствами, который всколыхнул политические круги Великобритании, усилился после новых сообщений о неподобающем поведении ближайшего соратника премьер-министра страны Терезы Мэй.