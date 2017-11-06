Мэй глубоко обеспокоена скандалом с сексуальными домогательствами

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Май заявила в понедельник, что она была глубоко обеспокоена волной заявлений о недопустимой сексуальное поведение в парламенте.

На фоне недавнего инцидента с отставкой министра обороны Великобритании она отметила, что в основе растущего скандала лежит проблема использования и злоупотребления властью.

Напомним, Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку из-за "несоответствующее поведение".

По словам Т.Мей, жертвы злоупотреблений должны знать, что их жалобы будут изучены должным образом.

Как сообщал УНН, скандал в связи с сексуальными домогательствами, который всколыхнул политические круги Великобритании, усилился после новых сообщений о неподобающем поведении ближайшего соратника премьер-министра страны Терезы Мэй.